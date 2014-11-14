苹果商店暗藏山寨App 中国公司到美国打官司

受损方陆金所耗时3个多月，历经发函沟通、起诉，方才获得苹果(112.82, 1.57, 1.41%)下架山寨App的回应

[掌控了入口的苹果公司，对很多公司有生杀予夺的大权，但苹果应怎样承担“裁判员”的责任，目前苹果交出的答案并不能让人满意]



一纸诉讼又将苹果与一家中国公司联系了起来。



11月8日，平安集团旗下上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司(下称“陆金所”，Lufax.com)正式向美国北加州旧金山地区法院递交了起诉状，指控苹果公司拒绝下架一款山寨版陆金所官方应用的行为侵犯了该公司的权益，同时指控的对象还有软件开发商“zihanliu”。



“8月到10月期间，我们多次发函联系苹果公司法务和各个相关部门，要求其下架侵权隐患App应用。但苹果一直没有给我们回复。”陆金所负责人对《第一财经日报》表示，直到10月30日，苹果公司仍回应并拒绝下架假冒的陆金所App，让陆金所与假冒App开发者自行联系解决。



不过，在遭到起诉之后，苹果的态度有所改变。昨日，陆金所负责人对记者表示，美国律师已经收到苹果下架假冒软件的回应。



事实上，移动互联网时代，移动App入口对公司的重要性不言而喻。掌控了入口的苹果公司，对很多公司有生杀予夺的大权，但苹果应怎样承担“裁判员”的责任，目前苹果交出的答案并不能让人满意。



谁来“认定”山寨App



事情的导火索始于今年8月份陆金所的日常安全监控，陆金所方面对记者表示，8月1日，陆金所发现苹果AppStore中存在冒用陆金所品牌及页面设计的手机客户端应用，可能会误导陆金所用户，存在安全隐患。随后，陆金所联系苹果负责AppStore的部门，但并未获得及时回复。



上述陆金所负责人对记者表示：“8月~10月期间，公司多次发函联系苹果公司法务和各个相关部门，要求其下架此侵权隐患App应用，但苹果一直没有给我们回复。”



直到10月15日，陆金所委托在美国的律师再次向苹果公司发送了律师函，要求下架假冒的陆金所App，但15天后，苹果回复需要陆金所自行联系山寨App进行解决。



“但事实上，这个邮箱我们之前也一直在发邮件，根本就联系不上。”陆金所负责人说。



11月8日，陆金所在美国的律师向美国北加州旧金山地区法院递交了起诉状及证据附件起诉苹果公司。起诉理由为，苹果公司涉嫌虚假陈述、不正当竞争、商标侵权以及不公平商业行为。



苹果在iOS上掌握着绝对的生死大权，此前，诸如百度(244.09, -5.73, -2.29%)、360这样的互联网公司产品也会由于各项指标不达标而遭遇产品下架。



但事实上，在苹果官方给出的《苹果AppStore程序提交审核指南》中，事实上也没有给出程序审查的确实标准。苹果会动态更新该文档，并修改其中的内容。而且，文档中甚至明确提出“我们将拒绝任何包含越界内容或行为的应用程序。您可能会问，具体限制是什么？最高法院的法官曾有言：‘它出现时我自然心中有数。’当您越过这一范围时，我们认为您也会有自知之明。”甚至，审查遭拒可能是因为审查者个人的判断，因为苹果在《指南》也写道，“如果您的应用程序没有什么有益的用途或者持续性的娱乐功能，则可能不会获得我方的接受”，以及“如果您的应用程序看上去像是那种只花了几天工夫简单拼凑出来的产品，或者只是想在我们的商店中抓住朋友的眼球，请提前做好遭拒的准备”，而是否具有“有益的用途”和是否是“拼凑的产品”似乎很难做出明确界定。



一位苹果前高级工程师表示，苹果在应用监管上做得不够好，或者没有解决这些抱怨。iOS开发者难于理解所有苹果规则以及应用被否决的原因。有时应用审查进程给人感觉很随机。



“我认为应用审查进程正逐渐得到改善，但现在面临的挑战是应用商店正在变大、变快。”上述工程师表示，所以大家可能感觉不到改善，因为外部环境变化得更快。



据记者了解，目前苹果AppStore应用数量超过120万。



开发者应善用法律维权



“在整个沟通的过程中，我们觉得苹果让我们自行联系开发者的建议是没有可行性的，我们不是司法机构，我们全程只能通过邮箱来联系那个假冒者，其实，我们之前也了解到，很多国内软件也遇到假冒的问题，维权过程非常艰辛，尤其是涉及海外维权，但即便再难，我们也应该去维权，保障我们及我们投资者的权益。”陆金所负责人说。



他对记者表示：“我们也注意到，在陆金所遇到苹果应用商店之前，已经有一些国内企业也遭遇了和陆金所同样的情况，但仍然没有结果。我们希望，国内企业能够更加积极地在海外维权，保护自身和消费者的合法权益，肩负起防止消费者因欺诈受损的社会责任，维护市场秩序，打造互联网金融发展的良好环境。”



事实上，苹果应用商店过去曾出现过一阵虚假、山寨、廉价、垃圾应用，随后苹果着手从应用商店中移除这些山寨应用，这其中包括《TempleJump》，模仿的是《TempleRun》；《Plantvs.Zombie》，模仿《植物大战僵尸》。但是很多开发者觉得苹果做得还不够。



有法律人士质疑，在这套并不透明的标准下，苹果是否承担的是裁判员的责任？而对于产品之间的相互侵权，苹果公司又是否需要承担主体责任？



段和段律师事务所合伙人陈若剑认为，考虑AppStore中所有应用程序均为苹果公司自行开发或由与其签订《已注册的Apple开发商协议》和《iOS开发商计划许可协议》的开发商进行开发的事实，法院确认AppStore的实际经营者为苹果公司。因此，苹果公司应当成为AppStore侵权行为的责任承担主体。

而上海大邦律师事务所合伙人游云庭则对记者表示，苹果是一家商业公司，不是政府也不是法律机构，很难去判定一个自己不了解的应用是否侵权，一方面知名产品的包装装潢是由法律界定，另一方面互联网界面这个保护本身是比较难的东西，不能对苹果期望过高。



游云庭对记者表示，一个应用App也许是一家互联网公司的全部财产，轻易下架可能也会对其造成严重打击。在下架这个问题上，苹果有自己的一套标准和依据。“开发者可以做的就是通过律师，在中国起诉相应的侵权者。”游云庭对记者表示，在他代理的六个苹果侵权案件中，只要是正当的商业诉求，苹果目前都会给予回复。



但也有开发者向记者表示，通过律师等手段采取的措施将会耗费自身全部的精力，特别是对于只有十几人的小型创业公司来说，“被侵权”或者“侵权”别人在行业里并不新鲜。



“苹果在这个生态里确实非常强势，不过对于小的开发者来说，如果没有办法讨好它，那最好不要激怒它。”139.me创始人朱连兴对记者说。