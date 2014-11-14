微软证实收购以色列安全公司Aorato

北京时间11月14日凌晨消息，微软(49.61, 0.83, 1.70%)证实已收购以色列安全公司Aorato，微软[微博]负责云和企业营销的副总裁Takeshi Numoto确认了这一交易。

此前，《华尔街日报》援引两位知情人士的消息称，微软将以约2亿美元收购以色列网络安全创业公司Aorato；双方已于近两日达成了交易，最早将于周四晚些时候正式宣布。今年7月曾有报道称，微软与Aorato展开并购谈判，交易规模可能在2亿美元左右，并有望在未来两个月内达成。Aorato由以色列国防军技术部门的老兵于2012年创立，总部位于赫兹利亚(Herzliya)，拥有约10名员工，该公司开发和销售的软件可监控企业IT系统中央通讯组件的访问情况，并以此判断是否出现了未授权访问。Aorato今年1月曾融资1000万美元，由Accel Partners和Innovation Endeavors领投。Aorato的其他投资者还包括以色列风险投资公司Glilot Capital，及以色列信息安全公司Trusteer创始人米奇-布达耶(Mickey Boodaei)。微软最近几年在以色列进行的并购交易包括，2009年收购手势识别技术公司3DV Systems、2011年收购视频搜索公司VideoSurf。