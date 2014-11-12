中国金融公司起诉苹果拒绝下架山寨客户端

讯 11月11日上午消息，来自国外媒体PatentlyApple的消息称，上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司(简称陆金所，Lufax)日前在美国向苹果公司提出诉讼，原因是苹果公司拒绝在其应用商店中下架一款该公司的山寨应用。



陆金所是平安集团旗下子公司，也是国内知名金融资产管理公司。今年8月，陆金所在苹果公司App Store应用商店上发布了其客户端，但他们发现应用商店中也有山寨版客户端，他们联络苹果公司， 要求将这款山寨客户端下架， 但两个月后，他们只收到回复称收到投诉，却未见山寨应用下架。



在今年10月15日，陆金所驻美法律代表联系苹果公司相关团队，称山寨应用侵犯了陆金所的知识产权，并有可能给其公司用户带来金融欺诈和财产损失的可能。随后，他们又陆续向苹果公司发送了多封邮件，但最终苹果回复陆金所应该直接联系该山寨应用的开发者。



陆金所已经于上周五向旧金山法院提交诉状，陆金所在诉状中列出了苹果公司的四项罪名：包括虚假陈述(False Representation)，不公平竞争(Unfair Competition)，违反普通商标法案(Common Law Trademark Infringement)，以及不公商业行为(Unfair Business Practices)。

