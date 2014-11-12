淘宝双11狂欢节到来：多家基金公司扎堆参战

一年一度的淘宝购物狂欢节“双11”到了，多家基金公司旗下股票型基金、灵活配置型基金、指数基金、债券型基金也扎堆参战。



“费率优惠+抽奖”吸引客户



参战“双11”的基金公司的营销形式大都是降低申购费率、体验评价送集分宝、抽奖等。



在淘宝网[微博]的“基金理财”页面中，数米基金网、新华基金[微博]、建信基金[微博]、工银瑞信[微博]基金、兴业全球基金均推出了针对“双11购物狂欢节”的营销活动。其中，建信基金在11月11日当天全店基金申购费率降至0.3%，申购起点降至10元；工银瑞信更是推出工银信息产业股票基金、工银金融地产基金申购0费率的优惠。此外，建信和兴业全球基金还分别推出了抽奖送iPhone 6 Plus、送iPad Air 2的活动。



广发、鹏华、嘉实、海富通、华夏、中海、易方达、上投摩根等基金公司的店铺也开展了“11月11日1:00开抢”的活动，上线的基金包括海富通中证内地低碳指数、华夏复兴股票、中海消费股票、上投摩根核心优选股票等主动权益类及债券型基金。



此外，国投瑞银基金[微博]公司还联合数米基金淘宝官方店，将定制首发国投瑞银信息消费灵活配置基金，这也是今年“双11”为淘宝定制的唯一一只首发产品。该产品11月11日1点开抢，用户可享受低至2折的认购费率优惠（即0.24%）。



绩优基金单月卖出数千万份



从基金近来在淘宝网的销售情况来看，部分绩优基金的成交量的确比较活跃。

根据淘宝网站披露的基金成交情况，在2014年11月10日之前的一个月时间里，富国中证军工基金、富国互联网指数、兴全绿色投资、富国城镇发展、建信稳定增利A、富国通胀通缩主题的成交量最为活跃，月成交笔数分别达到40511笔、17817笔、13602笔、12287笔、12152笔、4091笔，单笔成交金额从数十元到数万元不等。



证券时报记者从富国基金了解到，近一个月来，富国中证军工、富国城镇发展、富国互联网指数在淘宝的销量还比较可观，单只基金平均卖出7000万份左右，合计带来了约2个亿的增量规模。



一家开设了淘宝店的基金公司人士告诉记者，基金申购量与基金业绩有关。而目前“淘宝活跃基金”均为绩优基金。



11月10日，在“淘宝理财”页面挂出的12只淘宝活跃基金中，包括3只债券基金、3只指数基金，以及6只主动股票型或灵活配置型基金。其中，新华纯债添利、易方达安心回报、建信转债增强等3只债券基金今年以来净值增长率分别为17.86%、33.58%、34.94%，嘉实中创400ETF、鹏华中证500指数今年以来净值增长率分别为28.71%、27.57%，工银瑞信信息产业、兴全轻资产、富国通胀通缩主题轮动等主动权益类基金的净值今年以来分别上涨了52.88%、37.37%、29.42%。