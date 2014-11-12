巴菲特管理公司的九大原则

北京时间11月11日晚间消息，巴菲特是传奇投资者，但他也是极其成功的商人，这一点经常被人遗忘

巴菲特上月向CNBC表示：“如果你持有股票作为投资，就像你拥有住房和农场一样，将他们视为一项买卖。”



他的观点是，你买进股票的原因不应仅仅预计价格将很快上涨，相反，你买进一家公司的股份是因为你认为它能长期创造利润。



长期视角也是巴菲特很多年来给出的商业建议的核心。



以下例证来自巴菲特旗下伯克希尔年度股东信。



1、在动荡面前保持冷静。巴菲特称：“我们一点都不在乎利润波动。”



2、经营一家好公司。伯克希尔从未分拆A类股。结果是股价目前接近21.4万美元，这让喜欢快进快出的人望而却步，这正是巴菲特所希望的。他希望股东认同其长期持股的观点。他在1979年就写道：“可以说，有什么样的公司就有什么样的股东，如果公司看重短期业绩，他们大多也会吸引同样关注短期因素的投资者。”



3、保持专注。在同一封股东信中，巴菲特警告称，一家伟大的公司也会出现价值停滞的情况，因为傲慢和厌倦会让管理层注意力不集中。结果是，分心的领导层忽视了极好的基本业务，而去购买很平常甚至糟糕的业务。巴菲特称“不积极”被我们视为聪明的做法。1982年是美国并购活跃的一年，巴菲特认为，收购的兴奋情绪让收购方无视追随潮流的后果。



4、保持低成本。在1996年股东信中，巴菲特写到，低成本运营是伯克希尔GEICO汽车保险业务成功的直接原因。他称：“低成本带来低价格，低价格吸引了好客户，好客户把公司推荐给他们的朋友。公司节省了收购费用，这让我们的成本更低了。”



5、简化员工激励制度。巴菲特不喜欢他所谓的“彩票式”安排，例如股票期权，其最终价值的范围可以从零到非常大，“让我们完全无法控制人的行为”。相反，目标应据业务的经济状况来制定，应当简单且可评估，“并与方案参与者的日常工作直接相关”。

6、不出问题。巴菲特寻求对伯克希尔的未来实施“逆向工程”，他称“如果我们无法承受一种可能的后果，我们将离得远远的”。



7、守住你被低估的股票。在市场低估公司股价时，巴菲特对使用自身公司股票用于收购态度非常谨慎。“在此情况下，以合适价格收购不错的业务成了糟糕的交易”。



7、保持小规模。2006年，巴菲特写到，他对大型公司良好运行的能力持怀疑态度，在他看来，“规模庞大似乎让很多机构动作迟缓，拒绝变革并自以为是”。这是伯克希尔总部只有少数员工的原因，几乎所有管理工作都留给了部门管理人员。“与一些管理人员一同工作真的让人高兴，他们享受每天早早上班，一旦到公司就本能的以主人翁的态度正确的思考问题”。



9、保持声誉。在巴菲特看来，最重要的建议是保持声誉。所罗门1991年爆发丑闻，之后被巴菲特收购，他向国会委员会表示：“我向员工传达了一个很简单的信息，公司赔钱我能理解，损害公司声誉我绝不姑息。”