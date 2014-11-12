李克强：对墨西哥政府撤销中企招标结果感到遗憾

李克强会见墨西哥总统培尼亚时强调：为两国开展更高水平的合作创造有利条件



国务院总理李克强11日下午在人民大会堂会见来华进行国事访问并出席亚太经合组织第二十二次领导人非正式会议的墨西哥总统培尼亚。

李克强表示，中墨同为新兴经济体，拥有广泛共同利益。去年习近平主席与你三次会晤，推动两国关系发展进入新阶段。当前中墨务实合作仍有巨大潜力有待释放，中方愿同墨方一道，将对方的发展视为自身的机遇，提升贸易水平，扩大相互投资，推进能源、金融、高科技等合作，积小胜为大胜，带动两国全方位合作深入发展。



李克强指出，基础设施建设是中墨合作的重点和优先领域。中国高铁技术先进，安全可靠，性价比高，运营经验丰富，两国就此开展合作是互利双赢的。不久前，中墨企业联合体按照墨方招标程序，凭借自身竞争力，成功中标墨西哥城至克雷塔罗市高铁项目，这一结果完全是公正合法的。我们对墨政府此后撤销招标结果感到遗憾。鉴于墨方所作积极表态，中国政府将继续鼓励中国企业参与墨高铁等基础设施项目建设，希望墨政府能够公平对待中国企业，推动相关合作早日取得实质性成果，也为双方开展更高水平的合作创造有利条件。



培尼亚表示，墨中有着悠久的传统友谊，两国关系发展迅速。墨方高度重视对华关系，愿同中方在相互信任的基础上，进一步完善合作机制，开展长期友好合作。墨方十分重视中国企业参与墨高铁项目建设，有关合作完全是透明的。墨方期待中国企业扩大对墨投资，欢迎中国企业继续参与墨高铁项目，将努力解决目前遇到的问题，保障中国企业的合法权益。墨方将为拉中关系发展发挥积极推动作用。