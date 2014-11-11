中国与近90个国家缔结互免签证协定

11月10日电 据外交部网站消息，外交部发言人秦刚今日就中美签证互惠安排和便利中外人员往来答记者问。秦刚指出，根据中美共识，双方将为前往对方国家从事商务、旅游活动的另一方公民颁发有效期最长为10年的多次入境签证，为从事留学活动的公民颁发有效期最长为5年的多次入境签证。



问：据悉，中美双方近期就互为对方商务、旅游和留学人员颁发长期多次签证达成了共识，请介绍相关情况。另外，近年来，随着越来越多的中国老百姓走出国门，大家越来越关注中国护照“含金量”问题，期待“说走就走的旅行”，今年外交部在此方面做了哪些工作，进展如何？



秦刚指出，中美双方经过友好协商并本着平等互惠原则，已就互为对方商务、旅游和留学人员颁发长期多次签证达成共识，将于近日通过互换照会方式进行确认。

秦刚介绍，根据该共识，双方将为前往对方国家从事商务、旅游活动的另一方公民颁发有效期最长为10年的多次入境签证，为从事留学活动的公民颁发有效期最长为5年的多次入境签证。这将便利中美两国人员往来，对促进各领域交流与合作具有重要意义。



秦刚指出，近年来，中国外交部积极有序地推动中外人员交往的便利化，努力提高中国护照“含金量”，取得了积极进展。一是与近90个国家缔结了各类互免签证协定，与39个国家签订53个简化签证手续协定。二是经过积极争取，37个国家和地区单方面给予中国公民落地签证待遇，8个国家和地区单方面允许中国公民免签入境。三是努力扩大中国公民APEC商务旅行卡持卡量，目前居区域内各经济体第一位。此外，我们还通过推进签署双边领事条约，加快增设海外领事机构等措施，从法律制度、领事服务等各方面为中国公民“走出去”保驾护航。