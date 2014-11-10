巧用KDJ与十日均线 轻巧选牛股

第一步：



短期上升趋势的确认：连续三根阳线收盘价站上10日均线，而且第一根必须股价从下向上穿越10日均线收在10日均线之上！这三天的涨幅必须低于10%。不管这三根阳线有多小，只要10日均线微微上翘就是短期上升趋势的确认！就可以在第三天买进！如果第三天的阳线收盘离10日均线太远也就是乖离率太大，那么可以在第四天低位买进！



第二步：



确认周KDJ指标在中低位出现金叉点或者在中低位金叉刚刚开始发散！或者周KDJ中J值从0以下，拐头向上(一定要K值配合一起向上)穿越至0以上！



第三步：



买进之后，只要股价收盘价一直处于10日均线之上，那么咱们就继续持有。



第四步：



股价已跌破10日均线就走人！而且只需要一天，只要有一天收盘跌破10日均线就走人！不要等3天了！(为什么不等到三天的确认跌破呢？因为记住我们做的是短线！如果去确认三天那么我们到手的利润搞不好就会被侵蚀掉！所以永远记住只需要一天！)



注意事项：



1、永远记住：买入考虑的更多的是价格是否满足条件，而卖出永远考虑的是获利程度！



2、此种情形如果出现在一个前期明显的震荡行情，那么咱们不做！



3、一定要注意：这三天的阳线的上涨空间一定不能达到10%，这是短线能够有足够获利空间和低风险的强力保证！！



4、如果出现了满足条件的三根阳线之后，10日均线依然走平，那么我们继续看一天，或者两天，只要10日均线开始上翘，那么就可以买进！

