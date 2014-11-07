中国富人大举投资移民美国为了啥

在2006年左右，申请EB-5投资移民美国的中国投资者只有60至70人。而到2012年，中国投资移民人数已超出6000人，近百倍的爆炸性增长令人难以置信。根据美国移民局数据显示，近年来EB-5投资移民的全球投资人中，至少有70至80%来自中国。

近年来，随着中国富裕人群高速增长，“EB-5投资移民”一词也频频见诸于报端。就在几个月前，美国国务院宣布2014财年的中国投资移民名额全部用罄，不得不暂停来自中国投资者的投资移民签证约谈审核。此消息一出，随即引发舆论热议。对中国人雄厚的财力和井喷般增长的移民需求，美国政府显然没有做好充足的准备。



投资移民大热背后的陷阱



事实上，自1990年美国国会设立EB-5投资移民项目以来，来自中国的投资者一直不多。到2006年左右，中国的投资者只有60至70人；而到2012年，中国投资移民人数已超出6000人，近百倍的爆炸性增长令人难以置信。根据美国移民局的数据显示，近年来EB-5投资移民的全球投资人中，至少有70至80%来自中国。

然而，短期内增长过快的行业，往往面临着诸多问题，投资移民行业也不例外。2013年3月曝出的“芝加哥会议中心”事件，即是颇具代表性的一例。该项目从一开始就是彻头彻尾的骗局，但却被美国商人安苏-塞思(Anshoo Sethi)包装成了“非常耀眼的明星项目”，就连伊利诺伊州州长帕特-奎因(Pat Quinn)也被拉下了水，访华期间亲自为项目宣传造势。



就在国内多家移民中介大肆推销“芝加哥会议中心”之时，美国证券交易委员会(SEC)紧急叫停了该项目，并将其定性为欺诈。该案涉及250名中国投资人，共骗取项目资金1.45亿美元，外加1100万美元的管理费，堪称美国投资移民史上最大骗局。后经查实，1100万美元管理费的90%已被塞思挥霍，剩下10%被他存放在了香港的私人账户上。



受“芝加哥会议中心”事件影响，不少人对于投资移民的热情转变成了疑惧。但近年从中国移民美国的人数却丝毫不减，甚至有水涨船高之势。究竟应该如何看待美国投资移民，移民美国背后又有哪些动因？新浪财经专访了纽约资深华人移民律师林志涛[微博]及其顾问李巍，就投资移民的热门话题一一解答。



林志涛和李巍在美国达理律师事务所[微博]分别任职主管律师、法律顾问，二人合著有《美国移民与签证指南》一书。林志涛拥有纽约州律师执照，曾担任联合国[微博]代表团顾问，并在美国纽约市律师协会移民委员会担任委员。李巍拥有中国律师资格，曾在华中地区律师事务所和政府机构有从业经验，后任职于美国华盛顿地区和纽约市的律师事务所。

中国投资者所不知道的事实



“EB-5投资移民是近年受到广泛关注的美国移民项目，也是美国移民局目前在中国最热门、但也最有争议的移民项目。”林志涛介绍道：“从法律上来说，EB-5投资移民项目的股权属于证券(Security)，受美国证券交易委员会监管，必须是持有执照的专业经纪人(BrokerDealer)才能进行销售。”



“既然受SEC监管，那为何还会出现‘芝加哥会议中心’这样明目张胆的投资移民欺诈？”我向林志涛问道。



“首先，这些投资移民项目大多是颇具规模的商业投资，具有一定的复杂性，一般投资人如果没有专业的知识与丰富的经验，不容易判断投资项目的优劣。由于EB-5近年来在中国主要通过中介商，销售增长太快，为争夺来自中国的资金，美国的EB-5区域中心数量也快速增长。但美国政府的监管却无法跟上其脚步，所以难以保证投资项目的质量。”



据林志涛介绍，尽管中国投资者可以通过网络甚至实地考察获取大量信息，但目前美国区域中心类投资移民项目已经超过600个，网络上的信息并没有得到很好的整理，因此中国投资者的主要信息来源还是国内中介：“但国内中介对区域中心和投资项目的细节也不一定了解，更重要的是他们与投资者存在潜在的利益冲突。”



“什么是潜在的利益冲突？”我继续追问。



“因为中国投资者的佣金是美方区域中心提供，中间人很自然会推销那些高佣金的区域中心项目，而不一定站在投资者的立场上，选择对投资者最有利的区域中心项目。”林志涛解释道：“中国投资者似乎已接触到不少EB-5宣传资料，但却往往无法获得足够可靠的投资信息。中间人当然倾向推销佣金高的区域中心和项目，而并不在乎区域中心和项目本身的优劣。在一些极端例子中，项目本身甚至潜藏着财务侵蚀风险。”



中国富人为何热衷移民美国



关于新移民产生的背景，林志涛援引英国人口学家恩斯特-乔格-雷文斯特(Ernst Georg Ravenstein)提出的“迁移法则”，即人口迁移的“推拉”理论。雷文斯特认为，人口迁移是迁出国推力(或排斥力)与移入国拉力(或吸引力)共同作用的结果；其中，经济因素是造成迁移的主要原因。简单来说，迁出国较低的经济发展水平造成生存和就业上的压力形成推力，移入国较高的经济发展和收入水平形成拉力。

对于这一理论，北京大学丘立本教授在2004年撰写的《从国际移民的角度研究华侨华人问题》一文中，阐述得更加具体：“人口稠密的国家，在工业化初期和中期，由于城市尚无能力吸收大量离开土地的农民，导致人口的大量外流。待到工业化进程基本完成，国内就业机会增加，生活条件逐步改善之后，人口外流的现象才逐渐减少。”



“这种移民出国潮由低到高再转低的过程(Emigration Transition)其曲线如山峰起伏，故称‘移民峰(Migration Hump)’。据研究，‘移民峰’的起点约在人均收入1500美元左右，而终点则约为8000美元。人均收入1500美元以下的穷国，由于太穷，支付不了出国费用，多为难民，自由移民甚少。人均1500美元至8000美元之间的中等收入国家，经济条件较好，出现大量自由移民。人均收入超过8000美元以上的富裕国家，因为太富，已没有向外移民的必要。”



对此理论，李巍也提出了自己的看法：“到2012年，北京人均收入已接近1.4万美元，上海的人均数字可能更高，中国应该已经达到‘已没有向外移民的必要’的阶段，但是为什么以工作为基础的职业移民，也即所谓的专业人士与富豪阶层，移居西方的速度却丝毫没有缓慢下来，反而以一个更快的速度移民到西方？”

“显然这些移民认为有移居国外的必要。除非这个被广泛接受的理论是不正确的，要不就是有其他非经济因素潜藏在这次爆炸性中国移民潮的背后。”林志涛补充道：“富裕的中国人显然不是完全因为经济的原因移民到国外，他们在中国的致富机会可能更多。清洁的空气、安全的奶粉、稳定的生活、追求事业与发展兴趣等因素，可能才是他们在中国很难用金钱买到的。”