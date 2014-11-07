墨西哥取消中国公司的高铁投标

北京11月7日下午消息 据法新社报道，墨西哥突然取消中国公司的高铁投标。



墨西哥交通部长Gerardo Ruiz Esparza告诉Televisa network称，墨西哥总统Enrique Pena Nieto数分钟前撤消了11月3日的投标结果，并决定重启投标程序。



Gerardo Ruiz Esparza还称，取消的原因是为了避免出现对投标程序合法性和透明度的质疑。



此前报道：

11月3日据新华社报道，墨西哥政府宣布，由中国铁建(6.69, -0.39, -5.51%)股份有限公司(简称“中国铁建”)牵头的国际联合体中标首都墨西哥城至墨西哥第三大城市克雷塔罗市的高速铁路项目。 并预计这一高铁项目计划在今年12月动工，2017年建成并正式投入运行。



此前，中国铁建股份有限公司(铁建)和中国南车(5.80, 0.00, 0.00%)集团均参与的财团中标墨西哥高铁建设工程项目，成为中国公司首个基建与装备联合出海的铁路项目。



时速达300公里



墨西哥通讯与交通部铁路部门负责人巴勃罗·苏亚雷斯宣布由中国铁建牵头的国际联合体中标。巴勃罗·苏亚雷斯介绍，这将是美洲大陆上首条时速300公里的高铁项目，全长约210公里。



曾引西门子等巨头竞逐



作为墨西哥迄今为止最大的基础设施建设项目，墨西哥政府公开招标建设首条高铁后立即引来全球高铁巨头的竞逐。日本三菱、法国阿尔斯通、加拿大庞巴迪以及德国西门子等企业均表现出浓厚兴趣。