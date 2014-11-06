亚太股市午盘上扬 追随美股隔夜强势

FX168讯 亚太地区股市周四(11月6日)盘中走高，追随美股隔夜创出历史新高的良好势头，MSCI亚太指数持平于141.0点，但成分股涨跌比达到2:1。





Craigs Investment Partners Ltd.的经济学家Mark Lister表示：“上市公司盈利和经济仍在朝着正确的方向迈进，股市仍有望延续升势。美国的荆棘术仍表现良好，公司运行形势也十分理想，人们也乐于看到美国政治形势的明朗。”



日本股市周四盘中走高，位于7年高点附近，因日元兑美元下挫，此前共和党在美国期中选举中大胜；丰田汽车在调高全球财测后股价跳升。



日经225指数早收盘上扬0.2%，至16，969.19点，稍早曾升破17，000点关口。东证股价指数涨0.3%，至1，376.17点。



交易员称，投资者在日股短时间内大幅上涨后趋于谨慎。



丰田汽车早盘表现出色，此前公司意外调高3月31日止的本财年营业利润预估至2.5万亿日圆，原预估为2.3万亿。丰田股价上涨1.2%，成交量也为最高。



中国市场方面，沪深两市早盘高开以后随即向下整理，临近午盘沪指小幅跳水，试探2400点一线支撑力度，随后有所企稳。软件服务股回吐涨幅，钢铁、船舶、电力、证券、运输服务、保险等板块集体表现低迷，领跌两市各板块。



沪指早收盘报2406.77点，跌0.52%；深成指报8151.19点，跌0.58%；创业板指报1514.45点，涨0.13%。



盘中消息上，临近午盘时市场有消息称，中国将成立丝路基金，央行行长助理金琦将出任董事长。财政部副部长朱光耀在金砖国家经济智库论坛上表示，从金砖国家发展银行的讨论到建立不到两年，显示了合作的精神，目前每个国家都在准备自己的基础设施项目，保证首批项目实施一定成功。