三星三季度净利下滑50% 在华转走中低端路线

华尔街见闻网站介绍过，中国本土智能手机制造商崛起抢占中国市场份额，三星三季度净利润下滑近50%。三星解 释称，利润下降主要源于中国市场手机盈利下降。当季三星的手机业务毛利率由20%骤减至7%，创2009年以来新低。对此该司归咎于为消化中国等市场未售 智能手机的营销成本增加。

市场研究公司Canalys发布报告称，今年第二季度，小米已超越三星成为中国市场最大的智能手机生产商。中国本土智能手机制造商崛起抢占中国市场份额，三星三季度净利润下滑近50%。

以智能手机出货量衡量，今年第三季度三星的市场份额从35%跌至24.7%，小米全球出货量翻三倍，市场份额 从2.1%升至5.6%，跃升为世界第三大智能手机生产商。不过，两大分析机构IDC与StrategyAnalytics认为，在完成收购谷歌旗下的摩 托罗拉移动公司后，三季度联想旗下手机的市场占有率将反超小米。

然而无论是联想还是小米排第三，都是中国产商抢占了智能手机市场。StrategyAnalytics等三家追踪市场的分析机构均认为，三星失去中国市场霸主地位的速度比许多分析师此前预计的还快。

三星高管在三季报公布后表示，在售价约300美元的中低端智能手机市场，将更多地与小米、华为、联想等中国对手正面竞争，将在中低端手机的设计与用户界面方面寻求突破，还将生产更经济实用的手机。目前三星的同等手机机型售价是这些中国手机品牌的两倍。

不过，《华尔街日报》10月末在报道中指出，三星与小米和华为争夺中低端手机市场不能确保三星自身盈利回升，而且可能造成双输局面，因为目前尚不清楚两家中国企业生产智能手机的盈利水平。