阿里上市千名员工成百万富翁 30亿的股权激励的底气在哪里

据报道，最新的相亲段子这么说：女方说：没车没房没钻戒，你拿啥相亲？男方回：我是阿里老员工！诶呦喂，您早说啊。



“人均财富159万美元”，这是阿里上市前 外界对阿里职工财富 进行的基本估价，现如今，阿里造富，到底有多神？



公司一上市，马云即兑现创业之初“发展成果由员工共享”的承诺，千名员工成了百万富翁。阿里更顺势发声明称，增发6592万股 ，员工获益41.6亿。



股权激励，一直是一幅神奇的“金手铐”，套牢员工的同时也套牢企业，今后，您就不是在裁员了，您那叫轰股东。



当然，作为深得人心的老板，马云曾说：当老板的，别拿忠诚说事。员工离职，就两点： 1、钱，没给到位. 2、心，委屈了。归根到底就一条：干得不爽。既然深谙此道，马云先生，想必这回，钱，肯定是给到位了。



羡慕嫉妒恨，那都是负能量，创造不了什么价值。嫉妒的眼发红，你也当不了阿里的老员工。那不如学学前阿里老员工张斗的坦然。张斗说，我一点也不后悔提前退场；和那些以前的同事一样，我们都有可能买得起游艇，但是我会告诉你这是我赚的，而你是跟马云混的。



宁当鸡头，不当凤尾，也为志气点个赞。



阿里巴巴发布了其上市之后的第一份财报，中外投资者都非常关注，财报显示，阿里第三季度净利润为30.3亿元（4.94亿美元），同比去年下滑38.6%；营收为168.29亿元（27.42亿美元），同比去年增幅达到53.7%。

为什么净利润下滑如此严重，从上季净利124亿元，到这个季度的30.3亿，原因在于，上季计入所持股东权益62.51亿净增长，这项权益与集团分阶段收购UCWeb和OneTouch交易有关，交易的完成也预示这权益的截止，所以在阿里的利润层面这一季度并不美观。

同时阿里更宣布阿里历史以来最大单笔的员工激励计划，在截止2014年9月30日前的三个月内，阿里巴巴支出人民币30.10亿元（美元4.90亿元）用以对员工进行激励（已包括在相关费用项目和成本当中）。

为什么在上市的第一季度即宣布如此大规模的员工激励计划，按照业界所掌握的阿里集团员工持股范围，预计将有超过一万名阿里集团员工将从这个股权激励计划中长期获益。

按照惯例，受限制股份将分批分期归属员工个人。获得股权激励的阿里巴巴集团员工，在未来持续在阿里巴巴集团服务四年以上，即可完全获得全部股份。

股权激励是为了留住员工？

此前，在阿里上市之前曾有媒体计算过，阿里上市带来大量百万，千万富翁的诞生，这一大批持有阿里员工者都已经在阿里就职多年。

曾有阿里老员工向网易科 技透露，自己将会在阿里上市股票禁售期后选择离开，而此番大手笔对员工进行激励，一定意义上是为了挽留老员工，还有一层是提高凝聚力，阿里上市之后，持有 阿里股票的老员工大量财富暴涨，对于新员工渴望在阿里获得成就的来说，差距立显，股权激励能很好进行平衡，而且阿里收购的几家公司UC、高德等，挽留人才的同时必须提供有吸引力的条件，留人更留人心。

回到阿里核心业务层面，此前马云曾表示阿里要在移动端革自己的命，推出来往等移动社交产品也是为了在移动端拓宽自己产品。

移动端表现

财报中显示，阿里移动平台的活跃用户增长较快，活跃用户达到2.17亿，比上季度末的1.88亿新增了2900万。受此驱动，本季阿里巴巴集团移动端交易额达到1990.54亿元。

与移动用户的增长相应，阿里巴巴移动端的GMV占比也取得了较大增长：第三季度移动端GMV占总GMV的比例达到35.8%，上季度的该数据为32.8%，而去年同期，这个比例只有14.7%。

在移动端快速增长的情况下，在PC端阿里不得不面临用户转移之后的阵痛，用户增长空间有限，流量获取成本增加。

在移动端还必须提防腾讯系的围剿，京东拍拍以及近期话题不断的口袋购物，还有微信朋友圈滋长的购物，虽然这些形态相比较阿里体量仍然比较小，但是阿里不可忽视他们能够产生的竞争力。

在PC端，近日刚和优酷土豆合作推出视频购物，一来是扶持优酷土豆增加收入，跟微博广告类似，二来更是为了在PC高昂流量成本的情况下，充分利用外部资源巩固自己的优势。

阿里的国际化

在此次财报中，阿里特别提到了速卖通（AliExpress）平台为主国际零售业务，虽然其产生的营收相比较其他非常弱小，但是对于阿里来说，如果马云的梦想是世界，那么速卖通将是其未来在海外的重要证明。

虽然现阶段在传统形态的电商已经弱化，由电商衍生出来的本地生活服务将会是未来阿里在中国市场关注的核心，而在阿里上市后，阿里需要向世界证明的就是，阿里不但只是会做中国人的买卖。

相比较美国的竞争对手，亚马逊、ebay虽然其股价不如阿里，但是业务方面在海外远远走在阿里之前，阿里特别强调速卖通也是为了向海外投资人证明阿里在国际市场的投入和关注。

在 公布财报之后的交易日，阿里股价开盘100.45美元，低于上个交易日，盘中一直跌破100，但震荡后大幅上扬，随着即将到来的双11，阿里最关注的四季 度购物狂欢，如何能维持阿里的故事，在未战之前硝烟已经燃起，双11不但是检验阿里营销推广的成色更是向投资人表态的重要证明。