英特尔一次性投资了16家公司

英特尔一直在推动新技术普及方面发挥积极作用，该公司宣布今年投资有望达到3.55亿美元，比去年3.33亿美元有所增加。英特尔投资的16家初创企业代表了广泛的技术范围，包括可穿戴设备、物联网、大数据分析、芯片以及智能设备等。

这 家总部位于美国加州圣克拉拉市的公司，与当地时间11月4日在亨廷顿比奇举行第15届Intel Capital全球峰会，Intel Capital总裁阿维温德·苏爱文（Arvind Sodhani）发表声明称：“Intel Capital投资可穿戴设备、物联网、大数据分析、硅、智能设备、PC、云以及数据中心等一切技术，我们将致力于帮助创新公司在所有科技生态系统中发 展。”

Intel Capital投资的16家企业包括：

新装置/可穿戴设备

1.Avegant：致力于开发下一代可穿戴设备，已经发布头戴式显示装置Glyph。Glyph是一款个人移动影院，采用虚拟视网膜显示技术，并内建优质音效功能。Glyph今年年初已经在众筹平台Kickstarter上筹资100多万美元。

2.Braigo Labs：由13岁企业家、中学生舒巴姆·班纳吉(Shubham Banerjee)创建，专门提供科学与技术服务，为市场研究与开发各种技术创新方案与服务。Braigo Labs的产品包括Braigo v1.0，这是一款乐高点字打印机，将打印机的价格从2000多美元降至350美元，可用于教育、教学以及家庭使用。

3.Eyefluence： 可通过你的眼睛将想法变成行动。该公司致力于研究强固的低功耗眼球追踪技术，将其iUi互动模型整合到任何扩增实境(augmented reality)或虚拟实境的头戴式显示器(head mounted displays，HMDs)，提供自然且直觉式的眼球追踪与控制。

移动/无线(Mobility/Wireless)

4.AnDAPT：利用类比adaptive产品，打造新式整合性多功能传感器以及整合系统电源管理，使企业用户能够实现最低功耗、智能电源管理、高集成性、高系统可靠性以及降低成本。

5.Audyssey：研究音效技术的业界领军力量，通过改善各类装置或音响环境的音效品质，校正各种音效问题。该公司的技术被整合到多种移动应用及装置、电视、汽车、个人电脑及家庭剧院等产品中。

6.Incoming Media：一家移动视频平台，通过使用预测性数据和及预先下载智能内容了解影音内容观赏者在智能设备上欣赏影音的模式，并提供个性化且不中断的移动影音体验。

7.Inrix：利用大数据分析与预测技术，协助汽车制造商、企业车队、政府机构以及新闻界减少塞车所导致的经济与环境冲击。

8.Screenovate Technologies：提供包括娱乐、生产力以及教育等领域的移动解决方案。除了其他应用之外，该公司的技术可让智能手机与平板电脑使用者无线传输电影、游戏、简报或其他内容，将移动设备内的资料传送到电视或其他大型显示器上。

9.中科创达：移动OS核心技术与解决方案供应商，针对Android智能手机与平板电脑提供先进技术与服务，协助加速产品研发。

先进微处理器研发与系统单芯片开发

10.Netspeed Systems：提供系统单芯片(system-on-chip，SoC)设计平台与先进内建芯片网络解决方案，让SoC工程师能在更短的时间内开发出体积更小且提升电源使用效益的设计。

11.Reno Sub-Systems ：设计、研发以及运送子系统元件，作为OEM制造的程序控制之用，包括真空密室，其用途是在先进积体电路制造时沉积和蚀刻所需的特殊材料。

大数据与云端基础架构

12.Gigya：打造云端客户身分管理平台，协助用户将未知的网络或移动平台访客转成自己的忠诚客户。

13.前线媒体：数字标牌网络营运商，专门设计、布建以及经营零售店面的数字标牌系统，在便利店、连锁速食店、药妆店以及捷运站等各种渠道营运超过6000个屏幕。

14.PrecisionHawk：资讯供应商，运用小型无人飞行以及云端软件，从事资料收集、处理以及分析航空数据。其解决方案亦提供民用产业市场客户具实作价值的资讯。

15.Prelert：将资料科学变成供一般使用者下载的应用程式。该公司运用机器学习的预测分析技术，了解个人用户、装置、以及资源的正常行为模式。

16.Stratoscale：研发足以颠覆新一代资料中心的新技术。该公司针对可扩充式运算打造执行runtime软件基础架构，协助客户运用可用的运算资源，并统合资料中心各处的运算与储存资源。