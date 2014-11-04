盛大游戏告苹果等20家公司：维权手游版传奇

11月4日消息， 盛大游戏(6.45, -0.01, -0.23%)宣布将重点针对市场上的仿传奇手游，目前已一次性发出约200份维权公函，涉及苹果(108.26, -1.14, -1.04%)、百度(237.86, 1.32, 0.56%)、UC九游、豌豆荚、同步推等约20家被告公司，初步索赔合计达5000万元人民币。



盛大游戏先期起诉5款规模较大的仿传奇手游，目前阶段列入起诉对象的包括《怒斩轩辕》、《热血问战》、《天尊》、《烈火遮天》、《一刀流》等5款手游产品，涉及到苹果、百度、UC九游、豌豆荚、同步推等约20家被告公司。

据悉，盛大游戏此次针对市场上的仿传奇手游行为全面展开维权工作，目前已一次性发出200份左右的维权公函。涉及《天尊》、《热血问战》、《怒斩轩辕》、《玛法传奇》、《一刀流》、《烈焰之刃》、《烈焰遮天》、《沙巴克之城》等15款游戏；深圳市创梦天地科技有限公司、江苏凌峰网络科技公司、沈阳芝麻开门科技有限公司、北京手游达趣科技有限公司、奇天乐地科技(北京)有限公司、成都游外游科技有限公司等全国15家研发商；苹果公司、360应用中心、腾讯(122.7, -1.10, -0.89%, 实时行情)应用宝、豌豆荚、百度手机助手、UC九游、同步推、小米、91助手、华为、联想、多玩、口袋巴士、当乐网等业内约20家左右的平台。



盛大游戏方面表示，去年年末启动的仿传奇页游维权行动取得了显著成效，目前仿传奇页游的主要的未授权研发商及平台已从原来的十余家缩减至目前少数坚持侵权山寨传奇模式运营的一两家公司；整个页游领域强调正版IP的理念也日渐成为趋势。



但在手游领域，传奇IP依然是主要受害者，因此盛大游戏将依法运用各种方式对市场上的仿传奇手游研发商、运营平台甚至宣传渠道平台在法律层面努力做到最大程度上全面清理，展开近年来国内手游界最大规模的维权行动，希望使业内正视仿传奇手游大量的山寨侵权问题，以期进一步推动并提升整个手游乃至网络游戏圈内尊重保护IP、强调自主创新的意识与趋势。



据透露，盛大游戏接下来会根据情况对上述全部研发商及平台在国家及各省市版权及工商等执法层面进行全面投诉举报；同时，也会进一步增加起诉的侵权游戏、运营平台及索赔额。