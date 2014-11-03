日央行扩大宽松 花旗大幅下调通胀预期





当前，全球主要经济体通胀水平难以提振黄金(1173.50, -25.10, -2.09%)对冲通胀的需求。





美国9月消费者支出物价指数保持疲软





美国商务部（(Commerce Department）周五（10月31日）公布的数据显示，美国9月个人消费支出物价指数年率增长1.40%，低于前值和预期值1.50%，通胀压力保持疲软。然而，剔除食品和能源的核心个人消费支出物价指数年率增长1.50%，与前值及预期值持平。





尽管通胀维持低迷，里奇蒙德联储主席莱克(Lacker)周五表示，虽然近期能源价格下行令通胀可能低于近期平均水平，但他对美国通胀重返2%充满信心。莱克表示，“我并未看到美国工资上扬受到‘广泛’压力，但是并不认为美联储2%的通胀目标面临较大威胁。”他预期未来6-12个月通胀将重返2%。

此前对美联储最新利率政策唯一投反对票的明尼亚波利斯联储主席柯薛拉柯(NarayanaKocherlakota)周五在一份声明中表示，他反对美联储停止购债是因目前没有证据显示通胀正向2%靠拢。





欧元区通胀难题仍在困扰欧洲央行 欧盟统计局(Eurostat)周五公布的数据显示，欧元区10月消费者物价指数初值年率增长0.4%，预期增长0.4%，前值增长0.3%。





为了提振欧元区经济，并避免通缩，欧洲央行于今年6月和9月两度降息，并采取了一系列新措施，包括向银行提供贷款，以及购买资产支持证券和担保债券的计划。目前来看欧洲央行的措施恐怕还未完全生效。





欧盟统计局还在今天的报告中指出，扣除食品、能源等价格波动性较大的产品之外，欧元区10月核心CPI年率增幅趋缓至0.7%，或表明原本集中在能源和食品的价格疲软已经蔓延到其他商品和服务领域。





数据公布之后，ING经济学家Martin van Vliet称，10月核心通胀率将令欧元区面临通缩风险的忧虑增加，持续施压欧洲央行采取进一步刺激措施。





日本总务省周五公布的数据显示，不包括生鲜食品价格但包括成品油价格的核心CPI较上年同期上升3.0%，与预期中值一致。上升幅度较8月的3.1%放缓。

剔除4月份日本上调消费税影响的核心通胀率为1.0%，这是日本央行的关键物价指标。

物价上涨速度放缓令黑田东彦受到打击。他将日本的通胀目标设为2%，今年7月曾表示央行的价格指标不会跌破1%。日本央行自2013年4月推出史无前例的货币刺激政策以来便按兵不动。当时央行誓言要通过积极买进资产以便在约两年内达到2%通胀目标。

日本央行被迫采取行动来达成物价目标，在随后公布的10月利率决议中意外扩大宽松规模至80万亿日圆。

花旗银行分析师团队周四公布了最新的全球经济、通胀，以及主要央行升息预期的报告。该份报告撰写者包括花旗银行首席经济学家Willem Buiter在内，以及其它经济学家。报告显示，花旗将2015年全球通胀预期下调30个基点，至2.6%，这是花旗自2009年以来对下一个年度通胀预测作出的最大月度下调。 日本央行丧失耐心 意外扩大宽松规模

本周公布的重要通胀数据包括美国9月个人消费支出物价指数，3季度个人消费支出物价指数；欧元区10月核心消费者物价指数和日本9月消费者物价指数。其中美国和欧元区通胀数据保持疲软，而日本通胀水平进一步回落，日本央行[微博]本周意外扩大宽松规模以达成通胀目标。