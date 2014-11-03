俄对乌天然气出口实行临时关税优惠





据俄政府新闻局消息，根据梅德韦杰夫当天签署的决定，俄对乌天然气出口临时关税优惠政策从2014年11月1日起实施，至2015年3月31日结束。关税优惠幅度根据俄乌天然气合同价格决定：当天然气价格不低于333美元每千立方米时，俄方将提供100美元每千立方米的关税优惠；当天然气价格低于333美元每千立方米时，关税优惠为该天然气价格的30%。





俄罗斯天然气工业公司(俄气)发言人库普里扬诺夫当天表示，只要乌方履行10月30日俄乌双方在布鲁塞尔达成的协议，俄气已准备好向乌克兰供应天然气。





10月30日，俄乌双方在布鲁塞尔就冬季输气过渡方案达成协议。方案包括债务和天然气供应两部分，在明年3月底之前有效。在债务方面，乌克兰需立即向俄罗斯偿还14.5亿美元债务，年底前再向俄罗斯支付16.5亿美元。在天然气输送方面，俄罗斯将采用乌克兰先付款、按月结算的方式送气。新输气单价在现有合同基础上核算，并享受一定出口税优惠，单价低于385美元每千立方米。乌克兰可对输气数量提出要求。





由于乌克兰拖欠俄罗斯天然气债务，俄方于今年6月切断了对乌天然气供应。随着冬季临近，俄乌在欧盟调停下已举行多次三方磋商。

莫斯科11月1日电俄罗斯总理梅德韦杰夫1日签署关于俄罗斯对乌克兰出口天然气实行临时关税优惠的决定。