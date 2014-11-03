索尼二财季净亏12.47亿美元





据美国《综艺》杂志消息，北京时间10月31日早间，索尼公司发布2014财年第二季度（7-9月）财报。财报显示，第二财季，索尼公司营收为19015亿日元（约合174.45亿美元），同比增长7.2%；净亏损1360亿日元（约合12.47亿美元），较去年同期的净亏损196亿日元扩大。第一季度、第二季度总亏损额达10亿美元。





其中，索尼旗下分支索尼电影娱乐公司日本业务营收增长2%，美国业务营收下滑3%达16.7亿美元，总亏损数额达1000万美元，较去年同期下降。索尼电影娱乐公司第一二季度总体盈利，数额达6200万美元。





据索尼官方表示，营收增长的主要原因是：PS4带来的游戏和网络服务业务 (GNS) 的显著增长，部件业务中影像传感器等产品的显著增长，以及汇率利好影响。同时，个人电脑业务的退出对营业收入有部分减少影响。

而净利下滑的主要原因是：移动业务记入的1,760亿日元（16.15亿美元）的商誉减值。与此同时，游戏和网络服务业务、影像产品及解决方案业务、家庭娱乐及音频业务、部件业务以及影视业务利润状况的显著改善，部分抵消了移动业务的亏损额。





索尼影业





不过，虽然亏损高得吓人，但12亿美元对于索尼来说反倒是一个足以让高层欣喜的数字，因为这已经比预期到低很多了。而根据索尼首席财务官吉田宪一郎的说法，这样的表现正好说明索尼的复兴计划是管用的。此外，索尼在7月-9月间的PS4出货量也达到了330万部，也正式游戏部门的强劲表现让索尼得以有所恢复。目前，PS4主机已经在世界范围内卖出了1230万部，早已远远甩开了仅卖掉610万部的Xbox One。





值得一提的是，由于手机部门的萎靡，索尼已经决定大幅缩减中国的智能手机业务，将智能手机销售预估从4300万支下调为4100万。而在去年索尼手机的销量为3900万部。





索尼不是传统的电影公司，但凭借收购哥伦比亚、米高梅等电影公司突出重围。1989年9月，SONY以60亿美元天价收购哥伦比亚电影,2004年12月,索尼影视娱乐以50亿美元并购米高梅电影公司,跃身全球第一大电影公司。涉足电影业之初，虽然请来好莱坞制片人管理公司，但作为好莱坞的外来户，索尼完全水土不服，损失巨大，直到霍华德·斯特林格上任，索尼才能够止住血，并渐渐看到盈利。获得高票房的影片有《黑衣人》、《空中一号》、《第五元素》和《精灵鼠小弟》、《蜘蛛侠》系列。

巨鳄索尼发布本财年第二季度的财政报告，虽然游戏部门运营良好，但整体上索尼的亏损还是达到了12亿美元之巨。旗下电影娱乐公司第一二季度总体盈利，数额达6200万美元。