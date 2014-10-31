苹果CEO库克首次公开曾任自己性取向

“从未否认过性取向”

在这篇名为《蒂姆·库克有话要说》的文章中，库克写道：“我从未否认过我的性取向，但我也从未公开承认过，直至现在。现在让我清楚地表达自己的立场，我很自豪成为一个同性恋者，成为一名同性恋者是上帝赐予我最伟大的礼物。”

库克称，他一直想保留基本的隐私。苹果公司已是全球备受关注的焦点，他并不想因个人引起广泛关注。但他现在意识到，对个人隐私权的关注可能会阻碍他去做一些更重要的事情。所以他想公开他的同性恋身份以帮助他人。

多次公开场合为同性恋“维权”

库克在美国阿拉巴马州长大。今年10月7日，美国爱达荷州及内华达州加入允许同性恋婚姻的行列，这使得美国已有26个州承认同性婚姻合法， 不过库克的家乡并不属于其中，就在“出柜”宣言发出的前几天，库克在一次演讲中批评家乡阿拉巴马州缺乏同性恋权益保障，“阿拉巴马公民仍然会因为性取向被 解雇”。

今年6月的“旧金山同性恋骄傲节”游行，苹果、谷歌、Facebook和其他硅谷顶尖科技公司均参加，库克带领约4000员工现身这一活动。去年12月，库克还在母校奥本大学举行的同性恋权益和反种族歧视活动上发表了演讲。

高管“出柜”是少数，因怕影响商务人脉？

据英国《每日邮报》报道，在三年前接替乔布斯掌管苹果后，对库克性取向的传言就未停止，美国著名的娱乐杂志《OUT》就曾将库克评为“最有权力同志”。而英国《金融时报》曾在一篇文章中指出硅谷最成功的投资者之一是同性恋，外界猜测是否意指库克。

尽管美国有几乎一半的州承认同性婚姻合法，英国在今年也通过了类似法律，然而在全球知名企业中，高管“出柜”依然是敏感话题，公开承认身份的知名企业高管只是少数。

此前，英国石油公司BP前CEO布朗可能是财富500强公司中首位公开承认自己是同性恋的高层。2007年，布朗正因在与其前男友相识的问 题上对法庭撒谎而被迫辞职。布朗最近出了一本书，名为《玻璃柜：为什么出柜有利于商业》，布朗表示，当时隐瞒同志身份，是怕影响商务人脉关系。