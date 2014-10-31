摩托罗拉正式归入联想

手机业的“老字号”摩托罗拉正式纳入联想。经过9个月的等待，昨天晚间，联想集团宣布正式收取摩托罗拉手机，收购行动圆满收工。联想集团董事长兼首席执行官杨元庆意气风发，他说摩托罗拉手机将成为公司增长的新引擎，联想将进行双品牌运营，“争取在最短时间让摩托罗拉品牌回归中国”。





通过此次收购,联想晋升为全球第三大智能手机商。杨元庆表示，联想将以全资子公司的形式运营摩托罗拉，其总部将继续设在美国芝加哥。收购完成后，将有近3500名来自全球的员工加入联想，其中包括在美国的约2800名员工，他们专责设计、策划、销售和支持摩托罗拉的卓越产品。





“今天对于联想和摩托罗拉而言都是具有历史意义的一天，我们已经准备就绪，要一起在全球智能市场赢得竞争、实现增长。”杨元庆说，合体之后的联想手机将向前两名对手发起强有力的挑战。





联想执行副总裁兼移动业务集团总裁刘军将出任摩托罗拉移动管理委员会主席。摩托罗拉资深高管 Rick Osterloh 将继续担任摩托罗拉总裁及首席运营官。





杨元庆指出，目前摩托罗拉业务已展现出强劲的发展势头，有信心在未来4至6个季度扭亏为盈。他表示，将努力让摩托罗拉品牌发扬光大。刘军表示， 摩托罗拉手机回归中国目前还没有时间表，但是希望回归时能带来一个强力的产品组合，把摩托罗拉最好的东西第一时间拿到中国市场来。





今年1月30日，联想以29亿美元的价格从谷歌手中收购了摩托罗拉移动。目前，该交易已经获得美国、中国、欧盟、巴西和墨西哥监管机构的批准，以及已经获得美国海外投资委员会（CFIUS）的批准，这是联想自2005年以来第五次获得美国海外投资委员会准许其收购美国公司。







