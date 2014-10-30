中国着重推进六大消费领域

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国务院总理李克强29日主持召开国务院常务会议，部署推进消费扩大和升级，促进经济提质增效；决定进一步放开和规范银行卡清算市场，提高金融对内对外开放水平；确定发展慈善事业措施，汇聚更多爱心扶贫济困。
会议指出，消费是经济增长重要“引擎”，是我国发展巨大潜力所在。在稳增长的动力中，消费需求规模最大、和民生关系最直接。要瞄准群众多样化需求，改革 创新，调动市场力量增加有效供给，促进消费扩大和升级，带动新产业、新业态发展，推动发展向中高端水平迈进，打造中国经济升级版。一要增加收入，让群众 “能”消费。分批出台深化收入分配制度改革配套措施和实施细则，多渠道促进农民增收，努力实现居民收入增长和经济发展同步。提高国有资本收益上缴比例，更 多用于民生保障。二要健全社保体系，让群众“敢”消费。提高医疗保险保障水平，全面推开大病保险。统筹推进社会救助体系建设。三要改善消费环境，让群众 “愿”消费。加强农产品流通等骨干网建设。推进消费品安全立法，严惩“黑心”食品、旅游“宰客”等不法行为。
会议要求重点推进六大领域消费。 一是扩大移动互联网、物联网等信息消费，提升宽带速度，支持网购发展和农村电商配送。加快健康医疗、企业监管等大数据应用。二是促进绿色消费，推广节能产 品，对建设城市停车、新能源汽车充电设施较多的给予奖励。三是稳定住房消费，加强保障房建设，放宽提取公积金支付房租条件。四是升级旅游休闲消费，落实职 工带薪休假制度，实施乡村旅游富民等工程，建设自驾车、房车营地。五是提升教育文体消费，完善民办学校收费政策，扩大中外合作办学。六是鼓励养老健康家政 消费，探索建立产业基金等发展养老服务，制定支持民间资本投资养老服务的税收政策，民办医疗机构用水用电用热与公办机构同价。用更好的产品与服务，让人们 放心消费、享受生活。
接受《经济参考报》记者采访的多位专家认为，当前经济下行压力依然较大，此时部署促进消费扩大和升级有助于稳住增长速 度，而有针对性的确定重点推进移动互联网、物联网等六大领域又非常有益于提升经济增长的质量。北京大学副校长刘伟表示，新世纪以来我国固定资本形成所占的 比重已经达到50%左右，这种高积累对我国一定时期的高增长具有积极作用，但同时也带来了投资效率降低，产能过剩以及经济增长不可持续等一系列问题。伴随 着生产结构的变化，需求结构也必然要发生变化，第三产业的地位提升需要在最终需求方得到居民和政府消费的配合。因此，在需求领域，由资本拉动转化为消费拉 动也是我国由上中等收入国家向高收入国家发展过程中的必然选择。
对于此次会议确定将重点推进的六大领域消费，经济学家普遍认为针对性很强。对 于扩大移动互联网、物联网等信息消费，中国社会科学院经济所研究员张曙光说，前三季度消费品网上零售额高达18238亿元，占全部零售额的10%，同比增 长49.9%，预示着零售业业态的变化方向。
2009年4月15日，国务院召开常务会议强调：“进一步完善家电下乡政策积极扩大文化旅游信息 等服务性消费稳定住房汽车等大宗消费。”5年后，本次会议再次要求“稳定住房消费”，专家认为，虽然提法相同或近似，但应注意不同时期政策含义上的区别。 中国社会科学院数量经济与技术研究所副所长李雪松认为，当前应该促进居民合理的住房刚性需求和改善型需求。他说，中国现存住房中有很大一部分是改革开放以 前建造的，许多一套房家庭住在老旧住房中，迫切希望改善住房条件，因此中国住房的改善型需求依然巨大。这部分改善型需求因“限贷”导致的高首付和高资金成 本而被抑制。
商务部研究院研究员金柏松说，当前经济下行压力仍然较大，世界银行建议明年中国经济增长目标定在7%。在此时，国务院出台促消费 措施有利于防止经济“硬着陆”，大方向无疑是正确的，但在具体落实上还需要拿出更多举措。比如会议要求“增加收入”，那么首先要考虑如何提高企业利润率， 这就要想办法提高企业的劳动生产率，也就是要促使企业加强研发投入。