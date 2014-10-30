索尼在中国市场的复兴政策

据消息，索尼(18.36, 0.64, 3.61%)10
月24日开始在上海举办了大型展示会““SONY EXPO
2014索尼魅力赏”，展示了包括超薄电视、数码相机、家用游戏机等约100种产品。索尼非常重视此次活动，平井一夫社长也亲临活动现场。在中国这一重要
市场，索尼的品牌实力在持续下滑。对于业绩不佳的索尼而言，在中国的品牌复兴战略的成败，有可能对其在新兴国家的整体战略造成影响。
2014索尼魅力赏的开幕发布会在上海市中心的新天地太平湖公园举办，现场吸引了250名当地记者前来参加。平井一夫社长用英语表示，将继续向中国的消费者继续提供带来感动的商品。
此外，索尼电脑娱乐(SCE)的总裁安德鲁・豪斯(Andrew House)也在现场进行了演讲。受中国放宽政策限制的影响，索尼电脑娱乐正在准备进入中国的家用游戏机市场。虽然并未确定发售日期等具体细节，但安德 鲁・豪斯表示，希望中国的游戏开发人员加入PlayStation的软件开发团队。
向年轻人进行索尼品牌的渗透
此次已是索尼在上海第二次召开大规模展示会。会期是从10月24日至26日，短短3天的会期吸引了约5000多人参观。本次展示会的主题不单单是进行产品的展示，“向年轻人进行索尼品牌的渗透”(索尼中国管理人员)是本次活动的一大主题。
2013年的索尼魅力赏活动面向社会广泛征集了参加者。今年面向仅在上海一地人数就达20万人的“索尼会员”，按照特定的标准，通过微信和微博两个平台向会员发出了参观邀请。对接受邀请的会员索尼指定了参观时间。目的在于希望参观者能够从容观看展示，并对索尼的魅力有更深的体会。
索尼将中国市场定位为与日本和美国市场比肩的重要市场，但是索尼在中国市场却饱受业绩不佳之苦。尤其是电视和智能手机业务，除三星电子等韩国企业之外，中国本土企业的成长也对索尼造成了影响，销售持续低迷。2013年的索尼魅力赏很难说起到了功效。在中国索尼的品牌实力在不断消退。
根据中国的调查公司博思数据研究中心统计的家电品牌排名调查，在2013年处于第7位的索尼，到2014年的排名已经跌出10名以外。对此中国的家电及信息技术业界的评论家梁振鹏尖锐地指出，索尼的技术革新速度下滑，因此变得很难做到与中国本土企业商品的差异化。
数码相机被视为了索尼推进的品牌复兴战略的试金石。在索尼魅力赏活动中，平井社长也特别介绍了于10月20日开始发售的自拍神器“KW1”。针 对中国年轻女性多喜欢自拍的消费需求，KW1的外观采用了类似香水瓶的设计，并且搭载了可以将皮肤拍摄的更白、眼睛更大的软件。
这款产品是索尼首款明确面向中国市场开发的数码产品。索尼中国的阿部英副总裁表示，在产品的广告和宣传战略上采用了适合年轻人的新方法。没有采用杂 志和电视等传统媒体，而是仅通过网络渠道进行了产品信息的宣传。现在在微博平台上有非常多的使用KW1拍摄的女性自拍照。中国的网民规模超过6亿人，索尼 希望通过网络的口碑扩大商品的影响。
索尼的战略
数码相机是索尼在华的强势业务之一。在中国年均100万台规模的微单相机市场中，索尼的市场占有率为50%。此外，索尼的在中国的另一强势业务是在日本也受到欢迎的支持高解析度音频的音响器材，据悉此类音响的销售情况好于计划预期。
索尼的战略考量是首先在特定的小众市场也通过高科技高附加价值的产品，取得中国消费者的信赖，然后不断提高品牌整体的实力。这与索尼在电视及智能手机等领域重视销售量及规模不同，而是与重视利益的索尼新战略相符。
中国的家电企业如今也在不断进入日美欧等发达国家及新兴国家市场。索尼也必然会在世界各地卷入与在中国同样的激烈竞争中去。不片面追求销售量而是重视盈利，为了达到这一目的品牌实力是不可或缺的，而品牌的复兴却是与时间的战争。