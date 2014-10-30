索尼在中国市场的复兴政策

据消息，索尼(18.36, 0.64, 3.61%)10 月24日开始在上海举办了大型展示会““SONY EXPO 2014索尼魅力赏”，展示了包括超薄电视、数码相机、家用游戏机等约100种产品。索尼非常重视此次活动，平井一夫社长也亲临活动现场。在中国这一重要 市场，索尼的品牌实力在持续下滑。对于业绩不佳的索尼而言，在中国的品牌复兴战略的成败，有可能对其在新兴国家的整体战略造成影响。



2014索尼魅力赏的开幕发布会在上海市中心的新天地太平湖公园举办，现场吸引了250名当地记者前来参加。平井一夫社长用英语表示，将继续向中国的消费者继续提供带来感动的商品。

此外，索尼电脑娱乐(SCE)的总裁安德鲁・豪斯(Andrew House)也在现场进行了演讲。受中国放宽政策限制的影响，索尼电脑娱乐正在准备进入中国的家用游戏机市场。虽然并未确定发售日期等具体细节，但安德 鲁・豪斯表示，希望中国的游戏开发人员加入PlayStation的软件开发团队。

向年轻人进行索尼品牌的渗透

此次已是索尼在上海第二次召开大规模展示会。会期是从10月24日至26日，短短3天的会期吸引了约5000多人参观。本次展示会的主题不单单是进行产品的展示，“向年轻人进行索尼品牌的渗透”(索尼中国管理人员)是本次活动的一大主题。

2013年的索尼魅力赏活动面向社会广泛征集了参加者。今年面向仅在上海一地人数就达20万人的“索尼会员”，按照特定的标准，通过微信和微博两个平台向会员发出了参观邀请。对接受邀请的会员索尼指定了参观时间。目的在于希望参观者能够从容观看展示，并对索尼的魅力有更深的体会。

索尼将中国市场定位为与日本和美国市场比肩的重要市场，但是索尼在中国市场却饱受业绩不佳之苦。尤其是电视和智能手机业务，除三星电子等韩国企业之外，中国本土企业的成长也对索尼造成了影响，销售持续低迷。2013年的索尼魅力赏很难说起到了功效。在中国索尼的品牌实力在不断消退。