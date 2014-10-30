MSN作别中国市场 在线通信迁入Skype

明天，是微软宣布 MSN Messenger 正式退出中国市场的日子。原本中国市场已是MSN服务在全球的最后一块保留地，这一退出，也就意味着MSN在服务全球客户长达15年之后，彻底与人们告别了。

MSN Messenger发布于1999年，2005年正式进入中国市场。进入中国市场之初的MSN，已是全球市场占有率最高的即时通讯类软件。据市场调研机构统计，MSN 在2009年时已拥有近3.3亿的用户，占据着全球40.67%的市场份额。

但此后，由于各种原因，这一数字逐步下降。易观国际发布的一组数据显示，2011年 MSN 在中国内地的市场份额仅有4.95%，远不及腾讯 QQ 高达72.97%的占有率，甚至无法与阿里旺旺和飞信匹敌。在海外市场，MSN 也遭遇了Skype（一款以语音通话为核心的即时通讯软件）的后来 居上，2012年，Skype在全球已拥有了大概3亿的用户。

由于 MSN 的处境已经很尴尬，2012年微软花费巨资收购了竞争对手Skype后，就开始将MSN用户向Skype 迁移。 去年3月，微软对外宣布即将关闭MSN，并于当年4月8日将除中国内地之外的全球用户均迁移至了 Skype 的Messenger 服务上。当时，仅仅 因为Skype在中国的运营问题，暂时保留了MSN的中国市场。直至今年8月28日，微软向中国用户发送官方邮件，称中国区 MSN Messenger 服务将于10月31日关闭，系统内所有在线通信服务整体迁入Skype。

微软方 面强调，MSN Messenger 只是旗下一个最受关注的产品，其关闭之后MSN品牌犹在，比如MSN门户以及与Messenger账户绑定的 Hotmail邮箱，用户均可以继续使用。不仅如此，有消息传出，微软计划重新打造MSN品牌，将Bing（必应）品牌的多款应用改用 MSN 品牌，并 且推出iOS和Android版。

微软在线官方微博前不久也发布消息称，还对MSN门户网站进行了全新改版。改版后，新门户网站将聚合来源于世界权威媒体的优质内容和个人能效工具，帮助用户实现更多价值。

MSN这15年

1999年 MSN Messenger发布

2005年 MSN正式进入中国市场2012年 微软开始将MSN用户向Skype迁移

2013年3月 微软对外宣布即将关闭MSN

2014年8月28日 微软宣布中国区MSN Messenger服务将于10月31日关闭，系统内所有在线通信服务整体迁入Skype