美联储料将结束购债计划 即便全球经济风险上升

在为期两天的会议结束后，美联储可能宣布不再继续购买公债和抵押支持证券，最后一期价值150亿美元的月度购债计划就此结束。根据购债计划，最多时美联储每月向金融系统注入850亿美元。





虽然结束购债具有重要的象征意义，但美联储距离正常的政策仍很遥远。其资产负债表已经激增到逾4万亿(兆)美元，利率仍然为零，如果说有什么不同，那就是最近的事件增加了美联储可能需要继续支撑经济的风险，支撑的时间可能长于几周前的预期。

美联储将在1800 GMT公布政策声明，市场料将认真解读，从中寻找通胀疲弱、全球增长走软及最近金融市场动荡如何影响联储官员的线索。美联储在会后没有安排记者会，联储官员也不会发布最新经济预测。





摩根士丹利(34.36, 0.40, 1.18%)分析师Vincent Reinhart在美联储会前分析报告写道，“他们忧心经济，全球经济，”可能会保留多数措辞不变，而不是暗示朝升息前进。





外界焦点将在于，美联储声明是否继续提到美国劳动力市场有“明显”闲置，以及是否一如多数分析师的预期，保留利率将在一段“相当长的时间”维持低档的措辞。





IHS Global Insight金融经济总监Paul Edelstein指出，美联储可能也需要提到通胀展望正在走软。







美联储官员大多持续预估美国经济今年将成长约3%，通胀率则将逐步回升至美联储的2%目标。

但全球经济成长低于预期，以及油价下跌，已经令人质疑美联储的通胀展望。

因此，投资人近来已将美联储开始升息的预期时间推后至明年较晚，虽然美联储多位高层官员近期表示，他们认为美联储仍然会在2015年年中升息。

美联储的第三轮买债方案毁誉参半。官员认为它协助抑制长期利率，使企业及家庭的借贷成本维持在低位。批评人士仍认为除了推升股价之外，没有什么作用。

结束买债方案不会立刻导致美联储资产负债表规模缩小。

目前，美联储计划继续将证券到期后的资金重新投资，让货币政策在许多层面继续维持宽松。目前而言，在利率开始调升之前，官员不打算让美联储资产负债表的规模缩小 “他们最近对于通胀看法有点失误，”Edelstein指出。“他们应该有所表示--向市场释出讯号表明，他们不会容许通胀率及通胀率预期持续低于2%。”

10月29日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三料结束购债计划，给这一饱受争议的危机应对举措画上句号。美联储正努力全面回归到正常的货币政策路线上。