美国石油美元时代将迎来终结





俄中为何关系突然这么好了？当然这植根于乌克兰危机以及西方国家随后对俄罗斯施加的经济制裁，同时中国一直以来都需要确定一个长期能源供应国。然而，俄罗斯与中国之间更为紧密的经济关系可能也意味着美元在石油贸易中的主导地位或将不保，这可能将深深撼动全球能源市场。





“石油美元”的由来和统治地位





在20世纪之前，全球货币的价值与黄金挂钩。银行根据黄金储备量限制贷款数量。1944年布雷顿森林协定建立了一个资本主义世界货币体系，将美元直接与黄金挂钩，各国货币再与美元以“可调整的固定汇率制度”进行挂钩。1971年美国总统尼克松解除了布雷顿森林协定，美元取代黄金成为国际基础货币，正式结束了世界主要货币与黄金之间的联系。





之后，美元大幅贬值，而石油对美元起到了至关重要的支撑作用。美国总统尼克松与沙特阿拉伯签订了一份协议：美国承诺提供沙特军事武器和保护，沙特则答应将未来所有的石油销售都用美元来结算。这就是石油美元的由来。其他欧佩克成员国也同意了类似交易，就这样全球对美元的永久需求得以确保。而此后，美国“石油美元(petrodollar)”在全球能源市场中的统治地位一直持续到今时今日。





俄中再续前缘





中国是世界第二大经济体，也是大宗商品石油的主要消费国，俄罗斯加强与中国的能源合作可能表明美元在石油交易中占据主导地位的时代可能结束。





俄中今年5月签署了一份价值高达4560亿美元的天然气供应协议。早在2009年，俄中就已经再续前缘。当年，中俄签署了一份250亿美元石油贷款协议。按照这份协议，俄罗斯将以20年3亿吨的长期原油供应换取中国250亿美元的贷款。而2013年，俄罗斯石油公司Rosneft与中国签署一份价值为2700亿美元的原油供应协议，对中国的原油供应将增加一倍。在与西方关系日益恶化的当前，中国成了俄罗斯最理想、最重要的原油出口对象。





《每日电讯报》的专栏作家Liam Halligan表示，俄中结好“真正的危险”不在于中美关系恶化，而在于它对美元的影响。





Halligan说，“如果俄罗斯将重心转到亚洲上，导致莫斯科和北京之间的石油交易均以非美货币结算，这将意味着全球经济运行方式可能要发生重大变化，美国及其西方盟友的主导地位将岌岌可危。中国现在是世界上最大的石油进口国，而美国却不断提高页岩油产量，如此一来，以美元定价石油的日子看起来不多了。”





毋庸置疑，中国正在加快人民币国际化进程，与多国签订双边本币互换协议，以期“元”在国际贸易结算市场中博得一席之位。人民币“走出去”后将降低国际贸易交易成本，方便两国直接贸易，同时增强中国经济的世界影响力。

《国际商业时报》发表的一篇文章称，“目前有1万多家金融机构以人民币做生意，远超2011年6月的900家。三年前根本不存在的离岸人民币供应量现在已经高达9000亿元(1430亿美元)，中国以人民币结算的进口、出口交易三年来增加了近6倍至近12%。

由此可见，人民币正在崛起。

道达尔总裁之死的阴谋论

凯西研究(Casey Research)能源分析师Marin Katusa在最近一篇专栏文章中猜测，法国石油巨头企业道达尔总裁Christophe de Margerie在莫斯科机场的死亡可能不是一场意外，他或许是因为与俄罗斯的商业关系过度亲密而被谋害，至于行凶者是法国政府、欧盟，抑或是美国，就不得而知了。当然，Katusa所说的这些毕竟只是无根据的猜测，不过我们应该清楚，任何脱离“石油美元”的举动都将瞬间被美国察觉到。 人民币(6.1104, -0.0029, -0.05%)的崛起

最近俄罗斯和中国频繁签订能源贸易协议，两国展开深层次合作，全球能源市场权力的天平渐渐转向东方，这给西方国家敲响了警钟。