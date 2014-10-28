香港银行界预期 每天兑2万人民币上限将放宽





星展银行财资市场部执行董事王良享指出，业内共识放宽港人每日2万元人民币的兑换限制会便利沪港通，目前时间方面已经接近推出。恒生银行资本市场业务主管冯孝忠则指出，香港银行业对于放宽兑换限制早已做好准备，只要监管部门点头，即可推出。东亚银行人民币业务的负责人也表示，取消兑换限制会刺激市场对人民币的需求，带来新的商机。

渣打银行调查指出，香港50%的受访者持有人民币产品，并对人民币前景有信心，尽管人民币汇价有所波动，但是不会影响港人的投资取向。渣打银行高级经济师刘建恒指出，放宽每日人民币兑换上限有利于增加人民币的投资。

香港居民每天兑换2万人民币的限额限制是在2004年制定的，但是由于现在的环境和当年已经不同，以银公会为代表的香港银行业人士多次向央行申请要求放宽限额。香港金管局行政总裁陈德霖也在公开场合表示，沪港通正式开启之前有望放松这一限制。





尽管沪港通的开启会延期，美银美林全球研究部中国策略分析主管崔巍指出，沪港通令大批憧憬人民币升值的资金涌入香港，有利长远交易，香港的离岸人民币市场能够充分发挥其资金池的作用。





香港离岸人民币市场经过多年发展取得了较大的规模，根据金管局统计数据显示，截至8月底，香港人民币客户存款及存款证余额分别为9368亿及1935亿人民币，两者合计为1.1303万亿人民币。

随着沪港通推出的临近，香港的人民币(6.1138, -0.0027, -0.04%)更加受到市场青睐，各大银行10月纷纷提高人民币存款利率，吸引港人投资，而业界预期港人每日兑换2万人民币的限额有望近期取消，港人可以通过离岸人民币市场做借贷以及其他渠道的投资。