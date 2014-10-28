人民币欧元直兑 汇兑手续费风险均下降





业内人士认为，人民币与欧元实现直接交易有利于提高人民币的国际影响力，形成人民币对欧元的直接汇率。同时，此举将降低个人汇兑成本，降低对欧贸易企业交易结算成本，减少多次兑换带来的货币风险和高手续费。据介绍，人民币对欧元直接交易的开启意味着人民币对欧元汇率中间价由此前根据当日人民币对美元汇率中间价及美元对欧元汇率套算形成，改为根据直接交易做市商报价形成，即中国外汇交易中心于每日开盘前向银行间外汇市场人民币对欧元直接交易做市商询价，将直接交易做市商报价平均，得到当日人民币对欧元汇率中间价。





“以往我们去欧洲旅游刷信用卡消费，有部分双币卡并不是直接由欧元折算为人民币，也是先折算成美元再折成人民币计算汇率。”在欧洲有业务的李先生说，汇兑费用可能是两次，而如今人民币欧元直接兑换，意味着再去欧洲可以减少一半的汇兑手续费。“对外贸企业来说，这肯定是好事，因为没有美元的中间环节，减少了多次兑换带来的货币风险和高手续费，进而企业对外贸易结算的成本也将相应的降低。”张先生说欧洲是他们的主要市场，人民币和欧元直兑，可以规避美元作为中间价带来的汇兑风险，企业利润更有保证。





据介绍，鞍山有10%左右的外贸企业用欧元结算，人民币与欧元直接交易，对他们是一个好消息。一出口企业负责人则对记者表示，之前公司与欧盟成员国客户做生意时，他们中的大多数通常先将人民币兑换成美元，再将美元兑换成欧元。而现在实现直兑后，由于绕开了美元，仅兑换一次就够了，财务成本将大大降低。





人民币绕开美元实现与欧元直接兑换确实能为一些企业带来好处。如一公司每年的汇兑手续费就有10万美元左右，如果能省下一半，那么公司的利润就可以增长5万美元。过去，人民币兑欧元报价需要经过人民币对美元汇率中间价以及美元对欧元汇率套算形成，既繁琐，成本又高。记者了解到，欧元直兑对于中国企业的好处不仅仅是节省手续费那么简单，这很有可能让更多的欧洲客户开始接受人民币结算。





欧元人民币汇兑的成本降低，对中国人到欧洲的学习、旅行、消费成本自然也就降低了许多。鞍山市外汇管理局有关人士认为，人民币与一些重要外币的直接交易，不仅为交易双方节省了通过美元进行交易产生的汇兑成本，而且有利于摆脱美元这一中介，形成人民币与各种外币的直接汇率，最终有利于促进人民币在双边贸易和投资中的使用。一外汇分析师建议短期有兑换欧元的市民，要多关注货币汇率走势，但关注重心可从之前的人民币和美元交易，转移到人民币对欧元的直接交易上来。





“未来随着政策的推进，个人投资者直接对欧洲市场或者欧洲股市投资或更将方便快捷。”他说。

人民币绕过美元，可以与欧元直接交易。中国外汇交易中心宣布，经中国人民银行授权，自2014年9月30日起在银行间外汇市场开展人民币对欧元直接交易。这是继美元、日元、澳元、新西兰元及英镑后，第六个与人民币实现直接交易的世界主要货币。