央行首次采用新货币工具MLF 或定向投放千亿资金





央行于2013年初创设SLF，以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。央行目前可通过SLF向政策性银行和全国性商业银行提供流动性，期限为1到3个月。之前10月17日，市场传出消息，指央行再度通过SLF(常备借贷便利)向11家银行注入近2000亿流动性。





自今年以来，虽然市场曾一度预期会全面降准，但国务院以及央行、银监会依然稳步连续采取定向降准、存贷款计算口径调整、SLF等定向工具释放流动性，定向宽松成为当前货币市场调控的主要策略。





市场人士分析，相较SLF，MLF能够直接改善信用创造，更好拉动经济。据中金了解，10月份央行向股份制银行投放并非SLF(Standing Lending Facility)，而是MLF，M是Mid-term的意思。即虽然期限是3个月，临近到期可能会重新约定利率并展期。





各行可以通过质押利率债和信用债获取借贷便利工具的投放。MLF要求各行投放三农和小微贷款。





目前来看，央行放水是希望推动贷款回升，并对三农和小微贷款有所倾斜。市场人士认为，由SLF向MLF转变，标志着央行货币政策正从数量型为主向价格型为主转变。

北京10月28日电 28日，有媒体报道称，中金固收部门向市场披露了央行最新一轮千亿定向放水细节，央行向股份制银行投放的不是传统意义的SLF(常备借贷便利)，而是MLF(中期借贷便利)。