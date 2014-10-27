基金三季度盈利超2000亿 创四年最高





在纳入统计范围的701只偏股型基金中，共有219只基金三季度末股票仓位在九成以上，占比31.24%；其中，新华成长、浦银消费、金元新经济、农银区间收益、大摩资源、富国环保、农银研究精选和鹏华价值等多只基金股票仓位都在95%左右，几乎是“顶配”投资。





以中邮战略新兴产业[0.03%]为例。二季度末，该基金投资股票占基金净值比仅为60.60%，而三季度末，其股票仓位大幅度抬升至90.61%，提高了30个百分点。





股市上涨与基金加仓相辅相成，基金当季收获颇丰。统计显示，2131只基金三季度合计盈利2109.54亿元，较上季度增长1349亿元，这也是继2010年三季度基金盈利超过3000亿之后，近4年来基金最赚钱的一个季度。其中，股票型基金和混合型基金当季分别盈利1291.20亿和506.48亿，成为创收主力军。





需要指出的是，由于三季度末基金股票仓位已升至历史高位，后市提升空间不大；而从市场角度看，成长股估值高企、政策刺激效应消退、QE退出等因素使得部分基金四季度转向防御。





华商策略基金表示，三因素导致短期风险加大：一是宏观经济层面下行压力较大，但政府不会重复2009年刺激经济的老路，因此不具备传统周期的系统性机会；二是流动性改善和改革预期对股市的正面刺激效应已经体现，在没有更大规模新增资金介入的情况下，市场继续上升幅度有限；三是QE退出、三季报业绩等风险因素对四季度走势也会产生扰动。





而从中长期角度看，基金依旧延续结构性行情的判断，预期代表未来国家转型的行业，例如新能源、移动互联网、军工等将会有较好的市场表现。





“中国经济的结构转型将进入加速期，经济增长驱动力将逐步升级为高端制造业、新型消费以及现代服务业。因此市场未来大概率仍将维持结构性行情的演绎。”中邮战略新兴产业基金表示：“看好代表未来中国经济发展方向的战略新兴产业，如互联网产业、信息安全产业、生物医药、环保等行业。”

截至今日，基金2014年三季报基本披露完毕。天相数据统计显示，截至三季度末，股票型开放式基金（可比，下同）的平均股票仓位由二季度末的83.83%提高到三季度末的88.27%，混合型基金则由70.25%升至75.70%。