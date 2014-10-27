欧洲25家银行未通过央行压力测试

意大利面对的挑战最大。该国有九家银行未通过测试，其中两家仍需充实资本。

测试结果显示，Monte dei Paschi BMPS.MI的资金缺口最大，为21亿欧元。本次压力测试的初衷是为了在欧洲央行下个月接过银行业监管职责之前摸底。

此次调查是自金融危机爆发以来，对欧元区银行业体质情况作出的最清晰展示。金融危机令好几个国家几乎破产，并导致欧元区面临解体威胁。

虽然欧元区130家大型银行中有25家未能通过去年底的测试，资金总缺口达到250亿欧元，但其中十几家银行今年已筹措到150亿欧元。

高盛近期对投资者进行的调查报告显示，投资者认为欧洲央行应该要求银行额外筹集510亿欧元资本，以确保测试结果可靠。

尽管投资者可能会受到鼓舞，但考虑到该区经济成长实际上陷入停滞，此行动能否刺激银行业放贷还有待观察。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，测试结果可能会鼓励银行业放贷。“(需求)有所回升，但依然疲弱，”冈斯坦西欧向路透称，“现在这些都有可能真的开始改变当前氛围，我们希望也能改变实际状况。”

除了意大利外，监管部门表示，三家希腊银行、三家塞浦路斯银行、两家比利时银行和两家斯洛文尼亚银行、以及来自法国、德国、奥地利、爱尔兰和葡萄牙的各一家银行在2013年底时都未能达标。

分析师对测试结果普遍表示谨慎欢迎，称这标志着欧洲银行业整顿的开始，而非结束。“我认为压力测试取得了重要的部分成功，它将帮助降低不确定性，”德国经济研究机构DIW总裁MarcelFratzscher表示。“然而，还有一些重要的挑战仍未解决。单凭压力测试不会结束南欧中小企业面临的信贷紧缩问题。”

一些人士更抱有批评态度。“看上去压力似乎相当小，”爱尔兰国立都柏林大学经济学家KarlWhelan指出。“真正的问题在于资本缺口的规模，而这个规模非常非常小。与上周相比，我现在对于银行体系的健康状况并没有感觉更加放心。”

不过该测试得到了银行业者的关键统计数据，并且迫使它们作出改变，例如将高风险贷款(逾期90天)规模上修1，360亿欧元，达到8，790亿欧元。

还将进一步清理

官员们查阅了超过4，000万项银行数据。这项工作分为两部分：欧洲央行对诸如贷款等资产进行严格审查，随后全面测试银行业应对新一轮经济危机的能力。

这是欧洲第四次整顿金融行业，也被称为是最为严格的一次。

之前几次测试未能发现问题，结果显示爱尔兰银行业情况良好，但之后不久的银行业危机将该国推至金融崩溃边缘。

“这次(测试)是可信的，”布鲁塞尔智库Bruegel的NicolasVeron认为，“但这只是开始，后面还将有许多清理工作，将延续到2015年很晚。”

欧洲央行按照银行持有的高品质资产与风险加权资产之比来设定及格线，这是衡量银行贷款以及其它资产风险程度的一项指标。如果未来三年经济成长一如预期那样成长，该比率至少为8%;若经济滑入衰退，则这一比利率低限为5.5%。 资本不足的银行必须在两周内说明打算如何弥补缺口，然后得到最多九个月时间来着手进行。

消除贷款障碍

欧洲央行这一次押上了自己的声誉，力争拿出一份详尽的评估报告，结束欧元区多年来的金融和经济混乱局面。

对许多银行而言，本次压力测试最大的影响并非确认其资本缺口，而是发现其贷款等资产的估值过高。

总体而言，欧洲央行称银行业对贷款和资产的估值比实际价值高出480亿欧元，因为他们没有确认1，360亿欧元不良贷款。

欧洲银行业去年年底的250亿欧元资金总缺口中，有110亿欧元由此产生，而通过测试的银行业者的资本也要因此而减少370亿欧元。

在主要上市银行中，希腊Piraeus银行受打击最大，在欧洲央行调整该行资本金以反映新的资产估值后，该行核心资本下降了3.7个百分点。

意大利西雅那银行(Banca MPS)资本水平则被下调了近三分之一。奥地利Erste银行也受到很大影响。

这种调整使很多银行面临窘境。31家银行的核心资本比率在投资者认为的安全线10%以下，另有28家银行核心资本率水平仅比安全线高1个百分点。

欧洲央行不会立即要求资产高估的银行采取矫正措施，但这些银行最终必须要增加资本金，从而使业务扩张、放贷和支付股息的余地减小。

从总体信贷投放角度来看，更根本性的问题是，艰难挣扎的欧元区经济中还有信贷需求吗?

财经头条10月27日讯：欧洲央行]周日表示，欧洲大型银行中约有五分之一未能通过去年底的压力测试，不过其中多数的财务状况都已经得到了修补。欧洲央行认为意大利、塞浦路斯和希腊银行业的问题最大，但表示银行多数资金缺口已经补上，目前仅需再筹资100亿欧元;这样的结果比原本的预期要好。