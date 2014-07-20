由于地缘政治局势升温担忧引发避险，美元和日元上周走强。美国房市和通胀数据、英国GDP及纽储行利率决议等是本周焦点。

耶伦证词并未给出明确加息信号，但联储正接近结束QE，而美元受提振走强。葡萄牙银行危机引发担忧，德国商业信心不佳，欧元/美元跌穿1.3500创下一个月低位后反弹。英国失业初请下滑，但收入数据落后。纽元受CPI数据打压，澳元企稳。此外，马航事件引发避险。

1.美国通胀数据 周二 20:30

5月CPI月率+0.4%，前景食品价格大幅上升，预期+0.2%，进一步逼近央行2%的通胀目标。核心CPI月率+0.3%，前值2%；年率+2%前值+1.8%，创去年2月以来最大升幅。通胀上升暗示美联储或提前加息。料6月月率+0.3%，核心月率+0.2%。

2.美国成屋销售 周二 22:00

5月成屋销售创近3年新高，年化489万户，前值466万户，预期474万户。房市在收入增加和房价下滑刺激需求的环境下进一步复苏。料6月销售498万户。

3.纽储行利率决议 周四 4:00

纽 储行6月加息25个基点将利率上调至3.25%，为2009年1月以来最高水平，且连续三个月加息。央行表示需要进一步提高利率，只要经济增长刺激通胀。 一季度CPI年率+1.5%，低于纽储行目标2%，处于1-3 %区间内。预计央行再次加息25个基点，利率升至3.50%，不过亦有降息风险。

4.美国失业初请 周四 20:30

7月12日当周失业初请减少3千人至30.2万人，暗示美国劳动力市场在进一步改善；预期31万人。四周均值减少3千人至30.9万人，创2007年6月以来最低水平。耶伦警告称美联储或提早加息，若劳动力市场持续改善。料19日当周失业初请为31万人。

5.美国新屋销售 周四 22:00

5月新屋销售创6年新高，季调后年化50.4万户，月率+18.6%，预期44.2万户。去年二季度出现的高抵押贷款利率开始稳定下来，逐步刺激了家庭信贷能力。新屋价格月率+6.9%，但房价开始稳定刺激了需求。料6月新屋销售48.5万户。

6.德国IFO商业信心 周五 16:00

6月信心指数由110.4降至109.7，连续两个月下滑，预期110.3。德国制造商担忧乌克兰和伊拉克危机引发不良后果。超过6000家企业与俄罗斯有关，商业和贸易机构提醒称乌克兰局势进一步升温给公司带来灾难性的损失。料7月指数为109.6。

7.英国GDP 周五 16:30

一季度GDP季率+0.8%，年率+3.1%；连续5个季度上升，创经济衰退以来最长增长周期。主要推动力是服务业，增长了0.9%；劳动力市场亦表现出色。料二季度季率+0.8%。

8.美国耐用品订单 周五 20:30

5月耐用品订单月率-1%，期间军用设备需求大幅下降，预期-0.1%，前值+0.6%。不过，扣除国防相关商品耐用品订单月率上升，且各类需求暗示商业投资在增加。核心订单月率-0.1%，预期+0.3%。料6月月率+0.4%，核心月率+0.6%。