开盘:美股高开道指上涨0.07%

北京时间10月22日晚间消息，周三美国股市小幅高开。波音(125.95, -1.17, -0.92%)公司公布财报之后股价上涨。美国9月CPI上涨0.1%。

美东时间10月22日09:31(北京时间10月22日21:31)，道琼斯(16629.17, 12.14, 0.07%)工业平均指数上涨12.43点，报16,627.24点，涨幅为0.07%；标准普尔500指数上涨1.60点，报1,942.88点，涨幅为0.08%；纳斯达克(4414.77, -4.71, -0.11%)综合指数上涨4.03点，报4,423.51点，涨幅为0.09%。

经济数据面，美国9月份的消费者价格指数小幅攀升，但能源价格下跌使通货膨胀压力继续受到抑制。美国劳工部宣布，9月份的消费者价格指数(CPI)上涨0.1%，符合分析师预期。能源价格下跌0.7%，为连续第三个月下降。

周二美股大幅攀升，纳指收获了两年多以来的最大单日涨幅，苹果(102.99, 0.52, 0.51%)公司以及生物技术股大幅上涨。标普500指数上涨2%，道指上涨1.3%。

Russell Investment公司投资分析师乌特-斯图肯布姆(Wouter Sturkenboom)表示：在周二美股大涨之后，“出现一些回调也不奇怪。市场涨跌都有可能。”

企业财报面，波音公司(BA)今日公布财报，三季度每股收益2.14美元，较预期高出0.16美元；营收增长7.5%至238亿美元，较预期高出7.8亿美元。此外，该公司将2014年每股收益预期由此前的7.90-8.10美元提高至8.10-8.30美元，并维持2014年营收预期不变，为875-905亿美元。

陶氏化学(48.96, 0.75, 1.56%)公司(DOW)周三发布财报称，第三季度盈利增长43%，得益于塑料与功能材料业务营收的增长。该公司当季普通股东应占净盈利从上年同期的5.94亿美元，合每股49美分，增至8.52亿美元，合每股71美分。

生物技术公司Biogen(BIIB)宣布第三财季盈利好于预期，并调升了全年盈利预期。

雅虎(42.72, 2.54, 6.32%)公司(YHOO)股价攀升，该公司在周二收盘后公布了好于预期的第三财季财报。

Tekmira Pharmaceuticals(TKMR)股价大涨，该公司表示已经开始有限生产一款新的治疗埃博拉病毒的药物。Tekmira公司称，这款药物将在2014年12月初上市，可能被不同的一些合作方采用。

据《华尔街日报》报道，BGC Partners(BGCP)计划针对GFI Group(GFIG)提出价值6.75亿美元的敌意收购要约。

特斯拉(233.85, -1.49, -0.63%)汽车公司(TSLA)受到关注，此前戴姆勒公司(DAI)称已经售出了这家电动汽车生产商4%的股份。

其他市场面，周三亚洲市场中的日本股市收高，日经225综合指数上涨2.6%。欧洲股市走低，此前西班牙媒体报道称，11家银行将不能通过欧洲央行的压力测试。欧央行的压力测试结果将在周日公布。

纽约商业交易所黄金期货价格下跌9美元，报每盎司1243美元。原油期货价格上涨37美分，报每桶82.80美元。