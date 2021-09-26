- Büyüme
İşlemler:
4 924
Kârla kapanan işlemler:
3 662 (74.37%)
Zararla kapanan işlemler:
1 262 (25.63%)
En iyi işlem:
3 851 731.26 USD
En kötü işlem:
-541.76 USD
Brüt kâr:
4 114 483.68 USD (19 557 619 pips)
Brüt zarar:
-21 062.24 USD (401 017 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (108.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 078 147.66 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
79.83%
Maks. mevduat yükü:
72.13%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2247.63
Alış işlemleri:
2 419 (49.13%)
Satış işlemleri:
2 505 (50.87%)
Kâr faktörü:
195.35
Beklenen getiri:
831.32 USD
Ortalama kâr:
1 123.56 USD
Ortalama zarar:
-16.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-796.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 821.22 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.03%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 821.22 USD (12.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.88% (1 821.22 USD)
Varlığa göre:
72.42% (5 337.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1850
|NZDCAD
|1668
|AUDNZD
|1406
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|5.9K
|NZDCAD
|5.3K
|AUDNZD
|4.1M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|63K
|NZDCAD
|37K
|AUDNZD
|19M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 851 731.26 USD
En kötü işlem: -542 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +108.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -796.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICEMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Running Waka Waka EA with medium risks
Got this signal to assess the system behind it.
1) Sensible grid system on 3 pairs. These pairs are the best ones for grid trading, as they are ranging ones.
2) Grid sizing is tied to the current volatility, which is the only way it should be for grid systems. I am surprised to see that most of the grid systems I see still use fixed grid sizing.
3) System is profitable in pips (very important) and has more than 3 years of live trading history, more than what most grid systems have. Signal was truncated, probably because the EA author lowered risks on it as time goes. Which is a sensible thing to do, as it is a grid system.
4) The author showed me a myfxbook link on it, statistics there are great. I checked it with the backtest and system logic, everything checks out.
All in all it is a sensible grid system. My results are the same as signal author.
Catched this signal at a low price in August, it is worth every penny. Just closed 11 trades in a row with profit. This month was difficult for many grid signals but not for this one. It works since 2018 with great result and I see why. Excellent strategy and system.
Serious traiding duration, very good and responsive support from the developer. I recommend bying the full version of EA.