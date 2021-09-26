- Прирост
Всего трейдов:
5 067
Прибыльных трейдов:
3 769 (74.38%)
Убыточных трейдов:
1 298 (25.62%)
Лучший трейд:
3 851 731.26 USD
Худший трейд:
-541.76 USD
Общая прибыль:
4 115 496.71 USD (19 572 933 pips)
Общий убыток:
-21 694.11 USD (414 882 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (108.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 078 147.66 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
79.83%
Макс. загрузка депозита:
72.13%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2247.84
Длинных трейдов:
2 495 (49.24%)
Коротких трейдов:
2 572 (50.76%)
Профит фактор:
189.71
Мат. ожидание:
807.93 USD
Средняя прибыль:
1 091.93 USD
Средний убыток:
-16.71 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-796.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 821.22 USD (6)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.03%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 821.22 USD (12.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.88% (1 821.22 USD)
По эквити:
72.42% (5 337.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1906
|NZDCAD
|1703
|AUDNZD
|1458
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|6.1K
|NZDCAD
|5.4K
|AUDNZD
|4.1M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|67K
|NZDCAD
|39K
|AUDNZD
|19M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 851 731.26 USD
Худший трейд: -542 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +108.77 USD
Макс. убыток в серии: -796.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICEMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Running Waka Waka EA
Got this signal to assess the system behind it.
1) Sensible grid system on 3 pairs. These pairs are the best ones for grid trading, as they are ranging ones.
2) Grid sizing is tied to the current volatility, which is the only way it should be for grid systems. I am surprised to see that most of the grid systems I see still use fixed grid sizing.
3) System is profitable in pips (very important) and has more than 3 years of live trading history, more than what most grid systems have. Signal was truncated, probably because the EA author lowered risks on it as time goes. Which is a sensible thing to do, as it is a grid system.
4) The author showed me a myfxbook link on it, statistics there are great. I checked it with the backtest and system logic, everything checks out.
All in all it is a sensible grid system. My results are the same as signal author.
Catched this signal at a low price in August, it is worth every penny. Just closed 11 trades in a row with profit. This month was difficult for many grid signals but not for this one. It works since 2018 with great result and I see why. Excellent strategy and system.
Serious traiding duration, very good and responsive support from the developer. I recommend bying the full version of EA.