Dmitriy Skvortsov

ManagmentM

Dmitriy Skvortsov
0 inceleme
Güvenilirlik
233 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 168%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
996
Kârla kapanan işlemler:
727 (72.99%)
Zararla kapanan işlemler:
269 (27.01%)
En iyi işlem:
39.12 EUR
En kötü işlem:
-80.01 EUR
Brüt kâr:
2 029.49 EUR (84 029 pips)
Brüt zarar:
-1 485.52 EUR (81 776 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (19.52 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
45.24 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
19.64%
Maks. mevduat yükü:
98.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.75
Alış işlemleri:
49 (4.92%)
Satış işlemleri:
947 (95.08%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
0.55 EUR
Ortalama kâr:
2.79 EUR
Ortalama zarar:
-5.52 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-197.80 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-197.80 EUR (7)
Aylık büyüme:
1.89%
Yıllık tahmin:
22.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.52 EUR
Maksimum:
197.80 EUR (20.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.41% (197.80 EUR)
Varlığa göre:
38.50% (201.36 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 996
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 620
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.12 EUR
En kötü işlem: -80 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +19.52 EUR
Maksimum ardışık zarar: -197.80 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.30 × 37
RoboForex-ECN-3
0.69 × 83
ICMarketsSC-Live04
2.96 × 27
FINAM-Real4
5.67 × 3
VantageInternational-Live 3
9.90 × 104
VantageInternational-Live 11
9.96 × 109
https://thinking-money.com/
İnceleme yok
2025.07.30 06:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 08:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.06.01 01:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 08:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.06 15:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.19 03:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.17 09:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 08:40
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.21 05:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.17 23:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.13 10:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.12 16:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ManagmentM
Ayda 30 USD
168%
0
0
USD
655
EUR
233
100%
996
72%
20%
1.36
0.55
EUR
39%
1:300
