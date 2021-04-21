СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ManagmentM
Dmitriy Skvortsov

ManagmentM

Dmitriy Skvortsov
0 отзывов
Надежность
246 недель
0 / 0 USD
прирост с 2021 185%
прирост с 2021 185%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 041
Прибыльных трейдов:
761 (73.10%)
Убыточных трейдов:
280 (26.90%)
Лучший трейд:
39.12 EUR
Худший трейд:
-80.01 EUR
Общая прибыль:
2 099.03 EUR (88 007 pips)
Общий убыток:
-1 514.95 EUR (84 459 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (19.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
45.24 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
19.64%
Макс. загрузка депозита:
98.80%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
2.95
Длинных трейдов:
49 (4.71%)
Коротких трейдов:
992 (95.29%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.56 EUR
Средняя прибыль:
2.76 EUR
Средний убыток:
-5.41 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-197.80 EUR)
Макс. убыток в серии:
-197.80 EUR (7)
Прирост в месяц:
1.05%
Годовой прогноз:
12.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.52 EUR
Максимальная:
197.80 EUR (20.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.41% (197.80 EUR)
По эквити:
38.50% (201.36 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 1041
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 666
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.12 EUR
Худший трейд: -80 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +19.52 EUR
Макс. убыток в серии: -197.80 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.30 × 37
RoboForex-ECN-3
0.69 × 83
ICMarketsSC-Live04
2.96 × 27
FINAM-Real4
5.67 × 3
VantageInternational-Live 3
9.90 × 104
VantageInternational-Live 11
9.96 × 109
https://thinking-money.com/
Нет отзывов
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 06:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 08:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.06.01 01:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 08:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.06 15:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.19 03:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.17 09:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ManagmentM
30 USD в месяц
185%
0
0
USD
695
EUR
246
100%
1 041
73%
20%
1.38
0.56
EUR
39%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.