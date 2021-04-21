- Прирост
Всего трейдов:
1 041
Прибыльных трейдов:
761 (73.10%)
Убыточных трейдов:
280 (26.90%)
Лучший трейд:
39.12 EUR
Худший трейд:
-80.01 EUR
Общая прибыль:
2 099.03 EUR (88 007 pips)
Общий убыток:
-1 514.95 EUR (84 459 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (19.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
45.24 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
19.64%
Макс. загрузка депозита:
98.80%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
2.95
Длинных трейдов:
49 (4.71%)
Коротких трейдов:
992 (95.29%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.56 EUR
Средняя прибыль:
2.76 EUR
Средний убыток:
-5.41 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-197.80 EUR)
Макс. убыток в серии:
-197.80 EUR (7)
Прирост в месяц:
1.05%
Годовой прогноз:
12.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.52 EUR
Максимальная:
197.80 EUR (20.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.41% (197.80 EUR)
По эквити:
38.50% (201.36 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1041
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|666
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.12 EUR
Худший трейд: -80 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +19.52 EUR
Макс. убыток в серии: -197.80 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.30 × 37
|
RoboForex-ECN-3
|0.69 × 83
|
ICMarketsSC-Live04
|2.96 × 27
|
FINAM-Real4
|5.67 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|9.90 × 104
|
VantageInternational-Live 11
|9.96 × 109
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
185%
0
0
USD
USD
695
EUR
EUR
246
100%
1 041
73%
20%
1.38
0.56
EUR
EUR
39%
1:300