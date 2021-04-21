- 자본
- 축소
트레이드:
1 043
이익 거래:
763 (73.15%)
손실 거래:
280 (26.85%)
최고의 거래:
39.12 EUR
최악의 거래:
-80.01 EUR
총 수익:
2 101.07 EUR (88 250 pips)
총 손실:
-1 514.95 EUR (84 459 pips)
연속 최대 이익:
17 (19.52 EUR)
연속 최대 이익:
45.24 EUR (7)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
19.64%
최대 입금량:
98.80%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
2.96
롱(주식매수):
49 (4.70%)
숏(주식차입매도):
994 (95.30%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
0.56 EUR
평균 이익:
2.75 EUR
평균 손실:
-5.41 EUR
연속 최대 손실:
7 (-197.80 EUR)
연속 최대 손실:
-197.80 EUR (7)
월별 성장률:
0.89%
연간 예측:
10.79%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.52 EUR
최대한의:
197.80 EUR (20.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.41% (197.80 EUR)
자본금별:
38.50% (201.36 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1043
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|668
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|3.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarkets-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
186%
0
0
USD
USD
697
EUR
EUR
248
100%
1 043
73%
20%
1.38
0.56
EUR
EUR
39%
1:300