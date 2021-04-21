- 成长
交易:
1 041
盈利交易:
761 (73.10%)
亏损交易:
280 (26.90%)
最好交易:
39.12 EUR
最差交易:
-80.01 EUR
毛利:
2 099.03 EUR (88 007 pips)
毛利亏损:
-1 514.95 EUR (84 459 pips)
最大连续赢利:
17 (19.52 EUR)
最大连续盈利:
45.24 EUR (7)
夏普比率:
0.09
交易活动:
19.64%
最大入金加载:
98.80%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
10 小时
采收率:
2.95
长期交易:
49 (4.71%)
短期交易:
992 (95.29%)
利润因子:
1.39
预期回报:
0.56 EUR
平均利润:
2.76 EUR
平均损失:
-5.41 EUR
最大连续失误:
7 (-197.80 EUR)
最大连续亏损:
-197.80 EUR (7)
每月增长:
1.05%
年度预测:
12.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.52 EUR
最大值:
197.80 EUR (20.52%)
相对跌幅:
结余:
34.41% (197.80 EUR)
净值:
38.50% (201.36 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1041
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|666
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarkets-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
