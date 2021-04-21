- Crescita
Trade:
996
Profit Trade:
727 (72.99%)
Loss Trade:
269 (27.01%)
Best Trade:
39.12 EUR
Worst Trade:
-80.01 EUR
Profitto lordo:
2 029.49 EUR (84 029 pips)
Perdita lorda:
-1 485.52 EUR (81 776 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (19.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
45.24 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
19.64%
Massimo carico di deposito:
98.80%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.75
Long Trade:
49 (4.92%)
Short Trade:
947 (95.08%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.55 EUR
Profitto medio:
2.79 EUR
Perdita media:
-5.52 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-197.80 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-197.80 EUR (7)
Crescita mensile:
2.21%
Previsione annuale:
26.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.52 EUR
Massimale:
197.80 EUR (20.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.41% (197.80 EUR)
Per equità:
38.50% (201.36 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|996
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|620
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +39.12 EUR
Worst Trade: -80 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +19.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -197.80 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.30 × 37
|
RoboForex-ECN-3
|0.69 × 83
|
ICMarketsSC-Live04
|2.96 × 27
|
FINAM-Real4
|5.67 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|9.90 × 104
|
VantageInternational-Live 11
|9.96 × 109
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
168%
0
0
USD
USD
655
EUR
EUR
233
100%
996
72%
20%
1.36
0.55
EUR
EUR
39%
1:300