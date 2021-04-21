SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ManagmentM
Dmitriy Skvortsov

ManagmentM

Dmitriy Skvortsov
0 recensioni
Affidabilità
233 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 168%
RoboMarkets-Prime
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
996
Profit Trade:
727 (72.99%)
Loss Trade:
269 (27.01%)
Best Trade:
39.12 EUR
Worst Trade:
-80.01 EUR
Profitto lordo:
2 029.49 EUR (84 029 pips)
Perdita lorda:
-1 485.52 EUR (81 776 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (19.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
45.24 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
19.64%
Massimo carico di deposito:
98.80%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.75
Long Trade:
49 (4.92%)
Short Trade:
947 (95.08%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.55 EUR
Profitto medio:
2.79 EUR
Perdita media:
-5.52 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-197.80 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-197.80 EUR (7)
Crescita mensile:
2.21%
Previsione annuale:
26.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.52 EUR
Massimale:
197.80 EUR (20.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.41% (197.80 EUR)
Per equità:
38.50% (201.36 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 996
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 620
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.12 EUR
Worst Trade: -80 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +19.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -197.80 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.30 × 37
RoboForex-ECN-3
0.69 × 83
ICMarketsSC-Live04
2.96 × 27
FINAM-Real4
5.67 × 3
VantageInternational-Live 3
9.90 × 104
VantageInternational-Live 11
9.96 × 109
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
https://thinking-money.com/
Non ci sono recensioni
2025.07.30 06:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 08:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.06.01 01:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 08:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.06 15:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.19 03:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.17 09:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 08:40
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.21 05:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.17 23:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.13 10:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.12 16:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ManagmentM
30USD al mese
168%
0
0
USD
655
EUR
233
100%
996
72%
20%
1.36
0.55
EUR
39%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.