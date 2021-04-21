SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ManagmentM
Dmitriy Skvortsov

ManagmentM

Dmitriy Skvortsov
0 comentarios
Fiabilidad
246 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2021 185%
RoboMarkets-Prime
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 041
Transacciones Rentables:
761 (73.10%)
Transacciones Irrentables:
280 (26.90%)
Mejor transacción:
39.12 EUR
Peor transacción:
-80.01 EUR
Beneficio Bruto:
2 099.03 EUR (88 007 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 514.95 EUR (84 459 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (19.52 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
45.24 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
19.64%
Carga máxima del depósito:
98.80%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
2.95
Transacciones Largas:
49 (4.71%)
Transacciones Cortas:
992 (95.29%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
0.56 EUR
Beneficio medio:
2.76 EUR
Pérdidas medias:
-5.41 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-197.80 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-197.80 EUR (7)
Crecimiento al mes:
1.05%
Pronóstico anual:
12.69%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.52 EUR
Máxima:
197.80 EUR (20.52%)
Reducción relativa:
De balance:
34.41% (197.80 EUR)
De fondos:
38.50% (201.36 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 1041
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 666
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +39.12 EUR
Peor transacción: -80 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +19.52 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -197.80 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.30 × 37
RoboForex-ECN-3
0.69 × 83
ICMarketsSC-Live04
2.96 × 27
FINAM-Real4
5.67 × 3
VantageInternational-Live 3
9.90 × 104
VantageInternational-Live 11
9.96 × 109
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
https://thinking-money.com/
No hay comentarios
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 06:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 08:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.06.01 01:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 08:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.06 15:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.19 03:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.17 09:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ManagmentM
30 USD al mes
185%
0
0
USD
695
EUR
246
100%
1 041
73%
20%
1.38
0.56
EUR
39%
1:300
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.