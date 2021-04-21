- Incremento
Total de Trades:
1 041
Transacciones Rentables:
761 (73.10%)
Transacciones Irrentables:
280 (26.90%)
Mejor transacción:
39.12 EUR
Peor transacción:
-80.01 EUR
Beneficio Bruto:
2 099.03 EUR (88 007 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 514.95 EUR (84 459 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (19.52 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
45.24 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
19.64%
Carga máxima del depósito:
98.80%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
2.95
Transacciones Largas:
49 (4.71%)
Transacciones Cortas:
992 (95.29%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
0.56 EUR
Beneficio medio:
2.76 EUR
Pérdidas medias:
-5.41 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-197.80 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-197.80 EUR (7)
Crecimiento al mes:
1.05%
Pronóstico anual:
12.69%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.52 EUR
Máxima:
197.80 EUR (20.52%)
Reducción relativa:
De balance:
34.41% (197.80 EUR)
De fondos:
38.50% (201.36 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1041
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|666
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +39.12 EUR
Peor transacción: -80 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +19.52 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -197.80 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.30 × 37
|
RoboForex-ECN-3
|0.69 × 83
|
ICMarketsSC-Live04
|2.96 × 27
|
FINAM-Real4
|5.67 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|9.90 × 104
|
VantageInternational-Live 11
|9.96 × 109
