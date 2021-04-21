- Crescimento
Negociações:
1 041
Negociações com lucro:
761 (73.10%)
Negociações com perda:
280 (26.90%)
Melhor negociação:
39.12 EUR
Pior negociação:
-80.01 EUR
Lucro bruto:
2 099.03 EUR (88 007 pips)
Perda bruta:
-1 514.95 EUR (84 459 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (19.52 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
45.24 EUR (7)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
19.64%
Depósito máximo carregado:
98.80%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
2.95
Negociações longas:
49 (4.71%)
Negociações curtas:
992 (95.29%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
0.56 EUR
Lucro médio:
2.76 EUR
Perda média:
-5.41 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-197.80 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-197.80 EUR (7)
Crescimento mensal:
1.05%
Previsão anual:
12.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.52 EUR
Máximo:
197.80 EUR (20.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.41% (197.80 EUR)
Pelo Capital Líquido:
38.50% (201.36 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1041
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|666
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.12 EUR
Pior negociação: -80 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +19.52 EUR
Máxima perda consecutiva: -197.80 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.30 × 37
|
RoboForex-ECN-3
|0.69 × 83
|
ICMarketsSC-Live04
|2.96 × 27
|
FINAM-Real4
|5.67 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|9.90 × 104
|
VantageInternational-Live 11
|9.96 × 109
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
185%
0
0
USD
USD
695
EUR
EUR
246
100%
1 041
73%
20%
1.38
0.56
EUR
EUR
39%
1:300