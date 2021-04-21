SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ManagmentM
Dmitriy Skvortsov

ManagmentM

Dmitriy Skvortsov
0 comentários
Confiabilidade
246 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2021 185%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 041
Negociações com lucro:
761 (73.10%)
Negociações com perda:
280 (26.90%)
Melhor negociação:
39.12 EUR
Pior negociação:
-80.01 EUR
Lucro bruto:
2 099.03 EUR (88 007 pips)
Perda bruta:
-1 514.95 EUR (84 459 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (19.52 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
45.24 EUR (7)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
19.64%
Depósito máximo carregado:
98.80%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
2.95
Negociações longas:
49 (4.71%)
Negociações curtas:
992 (95.29%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
0.56 EUR
Lucro médio:
2.76 EUR
Perda média:
-5.41 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-197.80 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-197.80 EUR (7)
Crescimento mensal:
1.05%
Previsão anual:
12.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.52 EUR
Máximo:
197.80 EUR (20.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.41% (197.80 EUR)
Pelo Capital Líquido:
38.50% (201.36 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 1041
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 666
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.12 EUR
Pior negociação: -80 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +19.52 EUR
Máxima perda consecutiva: -197.80 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.30 × 37
RoboForex-ECN-3
0.69 × 83
ICMarketsSC-Live04
2.96 × 27
FINAM-Real4
5.67 × 3
VantageInternational-Live 3
9.90 × 104
VantageInternational-Live 11
9.96 × 109
https://thinking-money.com/
Sem comentários
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 06:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 08:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.06.01 01:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 08:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.06 15:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.19 03:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.17 09:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
