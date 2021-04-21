Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.30 × 37 RoboForex-ECN-3 0.69 × 83 ICMarketsSC-Live04 2.96 × 27 FINAM-Real4 5.67 × 3 VantageInternational-Live 3 9.90 × 104 VantageInternational-Live 11 9.96 × 109