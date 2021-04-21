SignaleKategorien
Dmitriy Skvortsov

ManagmentM

Dmitriy Skvortsov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
246 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 185%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 041
Gewinntrades:
761 (73.10%)
Verlusttrades:
280 (26.90%)
Bester Trade:
39.12 EUR
Schlechtester Trade:
-80.01 EUR
Bruttoprofit:
2 099.03 EUR (88 007 pips)
Bruttoverlust:
-1 514.95 EUR (84 459 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (19.52 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
45.24 EUR (7)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
19.64%
Max deposit load:
98.80%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
2.95
Long-Positionen:
49 (4.71%)
Short-Positionen:
992 (95.29%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
0.56 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.76 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-5.41 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-197.80 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-197.80 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
1.05%
Jahresprognose:
12.69%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.52 EUR
Maximaler:
197.80 EUR (20.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.41% (197.80 EUR)
Kapital:
38.50% (201.36 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 1041
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 666
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +39.12 EUR
Schlechtester Trade: -80 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19.52 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -197.80 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.30 × 37
RoboForex-ECN-3
0.69 × 83
ICMarketsSC-Live04
2.96 × 27
FINAM-Real4
5.67 × 3
VantageInternational-Live 3
9.90 × 104
VantageInternational-Live 11
9.96 × 109
https://thinking-money.com/
Keine Bewertungen
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 06:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 08:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.06.01 01:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 08:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.06 15:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.19 03:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.17 09:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
