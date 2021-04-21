- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 041
Gewinntrades:
761 (73.10%)
Verlusttrades:
280 (26.90%)
Bester Trade:
39.12 EUR
Schlechtester Trade:
-80.01 EUR
Bruttoprofit:
2 099.03 EUR (88 007 pips)
Bruttoverlust:
-1 514.95 EUR (84 459 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (19.52 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
45.24 EUR (7)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
19.64%
Max deposit load:
98.80%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
2.95
Long-Positionen:
49 (4.71%)
Short-Positionen:
992 (95.29%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
0.56 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.76 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-5.41 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-197.80 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-197.80 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
1.05%
Jahresprognose:
12.69%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.52 EUR
Maximaler:
197.80 EUR (20.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.41% (197.80 EUR)
Kapital:
38.50% (201.36 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1041
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|666
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +39.12 EUR
Schlechtester Trade: -80 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19.52 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -197.80 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.30 × 37
|
RoboForex-ECN-3
|0.69 × 83
|
ICMarketsSC-Live04
|2.96 × 27
|
FINAM-Real4
|5.67 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|9.90 × 104
|
VantageInternational-Live 11
|9.96 × 109
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
185%
0
0
USD
USD
695
EUR
EUR
246
100%
1 041
73%
20%
1.38
0.56
EUR
EUR
39%
1:300