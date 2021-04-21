SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ManagmentM
Dmitriy Skvortsov

ManagmentM

Dmitriy Skvortsov
0 avis
Fiabilité
233 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 168%
RoboMarkets-Prime
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
996
Bénéfice trades:
727 (72.99%)
Perte trades:
269 (27.01%)
Meilleure transaction:
39.12 EUR
Pire transaction:
-80.01 EUR
Bénéfice brut:
2 029.49 EUR (84 029 pips)
Perte brute:
-1 485.52 EUR (81 776 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (19.52 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
45.24 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
19.64%
Charge de dépôt maximale:
98.80%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
2.75
Longs trades:
49 (4.92%)
Courts trades:
947 (95.08%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
0.55 EUR
Bénéfice moyen:
2.79 EUR
Perte moyenne:
-5.52 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-197.80 EUR)
Perte consécutive maximale:
-197.80 EUR (7)
Croissance mensuelle:
2.21%
Prévision annuelle:
26.82%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.52 EUR
Maximal:
197.80 EUR (20.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.41% (197.80 EUR)
Par fonds propres:
38.50% (201.36 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 996
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 620
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +39.12 EUR
Pire transaction: -80 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +19.52 EUR
Perte consécutive maximale: -197.80 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.30 × 37
RoboForex-ECN-3
0.69 × 83
ICMarketsSC-Live04
2.96 × 27
FINAM-Real4
5.67 × 3
VantageInternational-Live 3
9.90 × 104
VantageInternational-Live 11
9.96 × 109
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
https://thinking-money.com/
Aucun avis
2025.07.30 06:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 08:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.06.01 01:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 08:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.06 15:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.19 03:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.17 09:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 08:40
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.21 05:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.17 23:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.13 10:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.12 16:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ManagmentM
30 USD par mois
168%
0
0
USD
655
EUR
233
100%
996
72%
20%
1.36
0.55
EUR
39%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.