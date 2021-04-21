シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ManagmentM
Dmitriy Skvortsov

ManagmentM

Dmitriy Skvortsov
レビュー0件
信頼性
246週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 185%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 041
利益トレード:
761 (73.10%)
損失トレード:
280 (26.90%)
ベストトレード:
39.12 EUR
最悪のトレード:
-80.01 EUR
総利益:
2 099.03 EUR (88 007 pips)
総損失:
-1 514.95 EUR (84 459 pips)
最大連続の勝ち:
17 (19.52 EUR)
最大連続利益:
45.24 EUR (7)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
19.64%
最大入金額:
98.80%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
2.95
長いトレード:
49 (4.71%)
短いトレード:
992 (95.29%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
0.56 EUR
平均利益:
2.76 EUR
平均損失:
-5.41 EUR
最大連続の負け:
7 (-197.80 EUR)
最大連続損失:
-197.80 EUR (7)
月間成長:
1.05%
年間予想:
12.69%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.52 EUR
最大の:
197.80 EUR (20.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.41% (197.80 EUR)
エクイティによる:
38.50% (201.36 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 1041
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 666
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +39.12 EUR
最悪のトレード: -80 EUR
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +19.52 EUR
最大連続損失: -197.80 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.30 × 37
RoboForex-ECN-3
0.69 × 83
ICMarketsSC-Live04
2.96 × 27
FINAM-Real4
5.67 × 3
VantageInternational-Live 3
9.90 × 104
VantageInternational-Live 11
9.96 × 109
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください