- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 041
利益トレード:
761 (73.10%)
損失トレード:
280 (26.90%)
ベストトレード:
39.12 EUR
最悪のトレード:
-80.01 EUR
総利益:
2 099.03 EUR (88 007 pips)
総損失:
-1 514.95 EUR (84 459 pips)
最大連続の勝ち:
17 (19.52 EUR)
最大連続利益:
45.24 EUR (7)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
19.64%
最大入金額:
98.80%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
2.95
長いトレード:
49 (4.71%)
短いトレード:
992 (95.29%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
0.56 EUR
平均利益:
2.76 EUR
平均損失:
-5.41 EUR
最大連続の負け:
7 (-197.80 EUR)
最大連続損失:
-197.80 EUR (7)
月間成長:
1.05%
年間予想:
12.69%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.52 EUR
最大の:
197.80 EUR (20.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.41% (197.80 EUR)
エクイティによる:
38.50% (201.36 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1041
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|666
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.12 EUR
最悪のトレード: -80 EUR
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +19.52 EUR
最大連続損失: -197.80 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.30 × 37
|
RoboForex-ECN-3
|0.69 × 83
|
ICMarketsSC-Live04
|2.96 × 27
|
FINAM-Real4
|5.67 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|9.90 × 104
|
VantageInternational-Live 11
|9.96 × 109
