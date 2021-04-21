いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.30 × 37 RoboForex-ECN-3 0.69 × 83 ICMarketsSC-Live04 2.96 × 27 FINAM-Real4 5.67 × 3 VantageInternational-Live 3 9.90 × 104 VantageInternational-Live 11 9.96 × 109