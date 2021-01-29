SinyallerBölümler
Exler Consulting GmbH

GerFX Density Scalper Pepperstone

Exler Consulting GmbH
0 inceleme
245 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 -15%
Pepperstone-Edge14
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 397
Kârla kapanan işlemler:
953 (68.21%)
Zararla kapanan işlemler:
444 (31.78%)
En iyi işlem:
4.95 EUR
En kötü işlem:
-4.46 EUR
Brüt kâr:
234.11 EUR (33 844 pips)
Brüt zarar:
-242.51 EUR (27 725 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (3.35 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
6.29 EUR (10)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
3.62%
Maks. mevduat yükü:
101.25%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.15
Alış işlemleri:
662 (47.39%)
Satış işlemleri:
735 (52.61%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.01 EUR
Ortalama kâr:
0.25 EUR
Ortalama zarar:
-0.55 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-4.19 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-5.67 EUR (3)
Aylık büyüme:
1.48%
Yıllık tahmin:
17.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.56 EUR
Maksimum:
55.32 EUR (28.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.82% (55.27 EUR)
Varlığa göre:
5.14% (4.76 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.r 302
GBPUSD.r 233
AUDUSD.r 144
EURCHF.r 136
USDJPY.r 107
USDCAD.r 79
USDCHF.r 71
EURGBP.r 61
EURAUD.r 55
AUDNZD.r 43
EURJPY.r 39
AUDCAD.r 27
CHFJPY.r 24
EURCAD.r 22
NZDUSD.r 21
GBPAUD.r 14
EURNZD.r 13
NZDCAD.r 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.r 3
GBPUSD.r -14
AUDUSD.r 7
EURCHF.r -4
USDJPY.r -14
USDCAD.r 4
USDCHF.r -1
EURGBP.r 1
EURAUD.r 4
AUDNZD.r 1
EURJPY.r -2
AUDCAD.r -2
CHFJPY.r 4
EURCAD.r 4
NZDUSD.r 2
GBPAUD.r 2
EURNZD.r -2
NZDCAD.r 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.r 1.5K
GBPUSD.r 131
AUDUSD.r 1.6K
EURCHF.r 257
USDJPY.r -1.4K
USDCAD.r 1.1K
USDCHF.r -167
EURGBP.r 298
EURAUD.r 974
AUDNZD.r 408
EURJPY.r -41
AUDCAD.r -14
CHFJPY.r 614
EURCAD.r 650
NZDUSD.r 287
GBPAUD.r 373
EURNZD.r -219
NZDCAD.r 9
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.95 EUR
En kötü işlem: -4 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3.35 EUR
Maksimum ardışık zarar: -4.19 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This signal is using GerFX Density Scalper

As with all my night scalper signals, I am also using the GerFX BreakingNews Filter on this signal. 


GerFX Density Scalper Pepperstone
Ayda 50 USD
-15%
0
0
USD
93
EUR
245
100%
1 397
68%
4%
0.96
-0.01
EUR
37%
1:1
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.