- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 397
Kârla kapanan işlemler:
953 (68.21%)
Zararla kapanan işlemler:
444 (31.78%)
En iyi işlem:
4.95 EUR
En kötü işlem:
-4.46 EUR
Brüt kâr:
234.11 EUR (33 844 pips)
Brüt zarar:
-242.51 EUR (27 725 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (3.35 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
6.29 EUR (10)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
3.62%
Maks. mevduat yükü:
101.25%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.15
Alış işlemleri:
662 (47.39%)
Satış işlemleri:
735 (52.61%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.01 EUR
Ortalama kâr:
0.25 EUR
Ortalama zarar:
-0.55 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-4.19 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-5.67 EUR (3)
Aylık büyüme:
1.48%
Yıllık tahmin:
17.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.56 EUR
Maksimum:
55.32 EUR (28.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.82% (55.27 EUR)
Varlığa göre:
5.14% (4.76 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|302
|GBPUSD.r
|233
|AUDUSD.r
|144
|EURCHF.r
|136
|USDJPY.r
|107
|USDCAD.r
|79
|USDCHF.r
|71
|EURGBP.r
|61
|EURAUD.r
|55
|AUDNZD.r
|43
|EURJPY.r
|39
|AUDCAD.r
|27
|CHFJPY.r
|24
|EURCAD.r
|22
|NZDUSD.r
|21
|GBPAUD.r
|14
|EURNZD.r
|13
|NZDCAD.r
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.r
|3
|GBPUSD.r
|-14
|AUDUSD.r
|7
|EURCHF.r
|-4
|USDJPY.r
|-14
|USDCAD.r
|4
|USDCHF.r
|-1
|EURGBP.r
|1
|EURAUD.r
|4
|AUDNZD.r
|1
|EURJPY.r
|-2
|AUDCAD.r
|-2
|CHFJPY.r
|4
|EURCAD.r
|4
|NZDUSD.r
|2
|GBPAUD.r
|2
|EURNZD.r
|-2
|NZDCAD.r
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.r
|1.5K
|GBPUSD.r
|131
|AUDUSD.r
|1.6K
|EURCHF.r
|257
|USDJPY.r
|-1.4K
|USDCAD.r
|1.1K
|USDCHF.r
|-167
|EURGBP.r
|298
|EURAUD.r
|974
|AUDNZD.r
|408
|EURJPY.r
|-41
|AUDCAD.r
|-14
|CHFJPY.r
|614
|EURCAD.r
|650
|NZDUSD.r
|287
|GBPAUD.r
|373
|EURNZD.r
|-219
|NZDCAD.r
|9
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.95 EUR
En kötü işlem: -4 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3.35 EUR
Maksimum ardışık zarar: -4.19 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This signal is using GerFX Density Scalper.
As with all my night scalper signals, I am also using the GerFX BreakingNews Filter on this signal.
İnceleme yok
