SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GerFX Density Scalper Pepperstone
Exler Consulting GmbH

GerFX Density Scalper Pepperstone

Exler Consulting GmbH
0 recensioni
245 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2021 -15%
Pepperstone-Edge14
1:1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 397
Profit Trade:
953 (68.21%)
Loss Trade:
444 (31.78%)
Best Trade:
4.95 EUR
Worst Trade:
-4.46 EUR
Profitto lordo:
234.11 EUR (33 844 pips)
Perdita lorda:
-242.51 EUR (27 725 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (3.35 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6.29 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
3.62%
Massimo carico di deposito:
101.25%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.15
Long Trade:
662 (47.39%)
Short Trade:
735 (52.61%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.01 EUR
Profitto medio:
0.25 EUR
Perdita media:
-0.55 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-4.19 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5.67 EUR (3)
Crescita mensile:
0.78%
Previsione annuale:
9.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.56 EUR
Massimale:
55.32 EUR (28.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.82% (55.27 EUR)
Per equità:
5.14% (4.76 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.r 302
GBPUSD.r 233
AUDUSD.r 144
EURCHF.r 136
USDJPY.r 107
USDCAD.r 79
USDCHF.r 71
EURGBP.r 61
EURAUD.r 55
AUDNZD.r 43
EURJPY.r 39
AUDCAD.r 27
CHFJPY.r 24
EURCAD.r 22
NZDUSD.r 21
GBPAUD.r 14
EURNZD.r 13
NZDCAD.r 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.r 3
GBPUSD.r -14
AUDUSD.r 7
EURCHF.r -4
USDJPY.r -14
USDCAD.r 4
USDCHF.r -1
EURGBP.r 1
EURAUD.r 4
AUDNZD.r 1
EURJPY.r -2
AUDCAD.r -2
CHFJPY.r 4
EURCAD.r 4
NZDUSD.r 2
GBPAUD.r 2
EURNZD.r -2
NZDCAD.r 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.r 1.5K
GBPUSD.r 131
AUDUSD.r 1.6K
EURCHF.r 257
USDJPY.r -1.4K
USDCAD.r 1.1K
USDCHF.r -167
EURGBP.r 298
EURAUD.r 974
AUDNZD.r 408
EURJPY.r -41
AUDCAD.r -14
CHFJPY.r 614
EURCAD.r 650
NZDUSD.r 287
GBPAUD.r 373
EURNZD.r -219
NZDCAD.r 9
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.95 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3.35 EUR
Massima perdita consecutiva: -4.19 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This signal is using GerFX Density Scalper

As with all my night scalper signals, I am also using the GerFX BreakingNews Filter on this signal. 


Non ci sono recensioni
2025.08.21 21:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.29 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 22:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 22:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.13 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 00:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.13 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 01:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 23:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1500 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 23:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.10 23:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 01:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.07 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.23 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.23 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.08 22:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GerFX Density Scalper Pepperstone
50USD al mese
-15%
0
0
USD
93
EUR
245
100%
1 397
68%
4%
0.96
-0.01
EUR
37%
1:1
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.