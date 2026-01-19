SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MT1259KVB
You Ming Xing

MT1259KVB

You Ming Xing
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 59 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 160%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
392
Kârla kapanan işlemler:
258 (65.81%)
Zararla kapanan işlemler:
134 (34.18%)
En iyi işlem:
814.30 USD
En kötü işlem:
-673.25 USD
Brüt kâr:
20 929.35 USD (329 225 pips)
Brüt zarar:
-11 101.75 USD (198 971 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (1 130.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 299.76 USD (13)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.63%
En son işlem:
60 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
5.54
Alış işlemleri:
293 (74.74%)
Satış işlemleri:
99 (25.26%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
25.07 USD
Ortalama kâr:
81.12 USD
Ortalama zarar:
-82.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 156.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 595.50 USD (4)
Aylık büyüme:
112.55%
Yıllık tahmin:
1 365.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 391.25 USD
Maksimum:
1 773.16 USD (128.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.48% (1 773.16 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 312
EURUSD 29
USDJPY 24
GBPJPY 11
GBPUSD 6
NZDUSD 3
USDCAD 2
EURNZD 2
AUDUSD 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 9.5K
EURUSD 152
USDJPY 59
GBPJPY 112
GBPUSD -74
NZDUSD 64
USDCAD 28
EURNZD 44
AUDUSD 11
CHFJPY 36
EURJPY -61
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 119K
EURUSD 3.6K
USDJPY 3K
GBPJPY 3.6K
GBPUSD -264
NZDUSD 581
USDCAD 401
EURNZD 700
AUDUSD 100
CHFJPY 724
EURJPY -1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +814.30 USD
En kötü işlem: -673 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 130.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 156.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KVBPrimeLimited-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real16
0.00 × 6
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
İnceleme yok
2026.01.19 07:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.83% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
