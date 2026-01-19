SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MT1259KVB
You Ming Xing

MT1259KVB

You Ming Xing
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 59 USD al mes
incremento desde 2025 160%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
392
Transacciones Rentables:
258 (65.81%)
Transacciones Irrentables:
134 (34.18%)
Mejor transacción:
814.30 USD
Peor transacción:
-673.25 USD
Beneficio Bruto:
20 929.35 USD (329 225 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 101.75 USD (198 971 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (1 130.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 299.76 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.62%
Último trade:
13 minutos
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
5.54
Transacciones Largas:
293 (74.74%)
Transacciones Cortas:
99 (25.26%)
Factor de Beneficio:
1.89
Beneficio Esperado:
25.07 USD
Beneficio medio:
81.12 USD
Pérdidas medias:
-82.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-1 156.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 595.50 USD (4)
Crecimiento al mes:
112.55%
Pronóstico anual:
1 365.60%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 391.25 USD
Máxima:
1 773.16 USD (128.31%)
Reducción relativa:
De balance:
44.48% (1 773.16 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 312
EURUSD 29
USDJPY 24
GBPJPY 11
GBPUSD 6
NZDUSD 3
USDCAD 2
EURNZD 2
AUDUSD 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 9.5K
EURUSD 152
USDJPY 59
GBPJPY 112
GBPUSD -74
NZDUSD 64
USDCAD 28
EURNZD 44
AUDUSD 11
CHFJPY 36
EURJPY -61
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 119K
EURUSD 3.6K
USDJPY 3K
GBPJPY 3.6K
GBPUSD -264
NZDUSD 581
USDCAD 401
EURNZD 700
AUDUSD 100
CHFJPY 724
EURJPY -1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +814.30 USD
Peor transacción: -673 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +1 130.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 156.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KVBPrimeLimited-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real16
0.00 × 6
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
No hay comentarios
2026.01.19 07:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.83% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
