- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
392
Transacciones Rentables:
258 (65.81%)
Transacciones Irrentables:
134 (34.18%)
Mejor transacción:
814.30 USD
Peor transacción:
-673.25 USD
Beneficio Bruto:
20 929.35 USD (329 225 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 101.75 USD (198 971 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (1 130.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 299.76 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.62%
Último trade:
13 minutos
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
5.54
Transacciones Largas:
293 (74.74%)
Transacciones Cortas:
99 (25.26%)
Factor de Beneficio:
1.89
Beneficio Esperado:
25.07 USD
Beneficio medio:
81.12 USD
Pérdidas medias:
-82.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-1 156.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 595.50 USD (4)
Crecimiento al mes:
112.55%
Pronóstico anual:
1 365.60%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 391.25 USD
Máxima:
1 773.16 USD (128.31%)
Reducción relativa:
De balance:
44.48% (1 773.16 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|312
|EURUSD
|29
|USDJPY
|24
|GBPJPY
|11
|GBPUSD
|6
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|9.5K
|EURUSD
|152
|USDJPY
|59
|GBPJPY
|112
|GBPUSD
|-74
|NZDUSD
|64
|USDCAD
|28
|EURNZD
|44
|AUDUSD
|11
|CHFJPY
|36
|EURJPY
|-61
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|119K
|EURUSD
|3.6K
|USDJPY
|3K
|GBPJPY
|3.6K
|GBPUSD
|-264
|NZDUSD
|581
|USDCAD
|401
|EURNZD
|700
|AUDUSD
|100
|CHFJPY
|724
|EURJPY
|-1.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +814.30 USD
Peor transacción: -673 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +1 130.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 156.32 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KVBPrimeLimited-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|2.35 × 465
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
59 USD al mes
160%
0
0
USD
USD
9.2K
USD
USD
16
100%
392
65%
100%
1.88
25.07
USD
USD
44%
1:500