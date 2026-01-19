SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MT1259KVB
You Ming Xing

MT1259KVB

You Ming Xing
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 59 USD par mois
croissance depuis 2025 160%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
392
Bénéfice trades:
258 (65.81%)
Perte trades:
134 (34.18%)
Meilleure transaction:
814.30 USD
Pire transaction:
-673.25 USD
Bénéfice brut:
20 929.35 USD (329 225 pips)
Perte brute:
-11 101.75 USD (198 971 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (1 130.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 299.76 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.63%
Dernier trade:
37 il y a des minutes
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
5.54
Longs trades:
293 (74.74%)
Courts trades:
99 (25.26%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
25.07 USD
Bénéfice moyen:
81.12 USD
Perte moyenne:
-82.85 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 156.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 595.50 USD (4)
Croissance mensuelle:
112.55%
Prévision annuelle:
1 365.60%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 391.25 USD
Maximal:
1 773.16 USD (128.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.48% (1 773.16 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 312
EURUSD 29
USDJPY 24
GBPJPY 11
GBPUSD 6
NZDUSD 3
USDCAD 2
EURNZD 2
AUDUSD 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 9.5K
EURUSD 152
USDJPY 59
GBPJPY 112
GBPUSD -74
NZDUSD 64
USDCAD 28
EURNZD 44
AUDUSD 11
CHFJPY 36
EURJPY -61
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 119K
EURUSD 3.6K
USDJPY 3K
GBPJPY 3.6K
GBPUSD -264
NZDUSD 581
USDCAD 401
EURNZD 700
AUDUSD 100
CHFJPY 724
EURJPY -1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +814.30 USD
Pire transaction: -673 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 130.84 USD
Perte consécutive maximale: -1 156.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KVBPrimeLimited-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real16
0.00 × 6
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
Aucun avis
2026.01.19 07:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.83% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
