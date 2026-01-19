시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / MT1259KVB
You Ming Xing

MT1259KVB

You Ming Xing
0 리뷰
안정성
16
0 / 0 USD
월별 59 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 160%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
392
이익 거래:
258 (65.81%)
손실 거래:
134 (34.18%)
최고의 거래:
814.30 USD
최악의 거래:
-673.25 USD
총 수익:
20 929.35 USD (329 225 pips)
총 손실:
-11 101.75 USD (198 971 pips)
연속 최대 이익:
21 (1 130.84 USD)
연속 최대 이익:
4 299.76 USD (13)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.65%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
5.54
롱(주식매수):
293 (74.74%)
숏(주식차입매도):
99 (25.26%)
수익 요인:
1.89
기대수익:
25.07 USD
평균 이익:
81.12 USD
평균 손실:
-82.85 USD
연속 최대 손실:
11 (-1 156.32 USD)
연속 최대 손실:
-1 595.50 USD (4)
월별 성장률:
112.55%
연간 예측:
1 365.60%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 391.25 USD
최대한의:
1 773.16 USD (128.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.48% (1 773.16 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 312
EURUSD 29
USDJPY 24
GBPJPY 11
GBPUSD 6
NZDUSD 3
USDCAD 2
EURNZD 2
AUDUSD 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 9.5K
EURUSD 152
USDJPY 59
GBPJPY 112
GBPUSD -74
NZDUSD 64
USDCAD 28
EURNZD 44
AUDUSD 11
CHFJPY 36
EURJPY -61
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 119K
EURUSD 3.6K
USDJPY 3K
GBPJPY 3.6K
GBPUSD -264
NZDUSD 581
USDCAD 401
EURNZD 700
AUDUSD 100
CHFJPY 724
EURJPY -1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +814.30 USD
최악의 거래: -673 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +1 130.84 USD
연속 최대 손실: -1 156.32 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "KVBPrimeLimited-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real16
0.00 × 6
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.19 07:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.83% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
MT1259KVB
월별 59 USD
160%
0
0
USD
9.2K
USD
16
100%
392
65%
100%
1.88
25.07
USD
44%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.